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〈台北都會〉消費申訴案 補習類、網購占1、2名

2017-02-17

〔記者張議晨／台北報導〕消費爭議層出不窮！台北市法務局昨公布去年度北市消費申訴案件，補習類以二七五八件居冠，其中又以去年無預警倒閉的威爾斯美語及學承電腦所占件數最多，網路購物申訴也有一○二三件，雅虎占三六八件，另外去年底無預警解散的復興航空，及常有消費糾紛的「WorldGym」也榜上有名。

法務局統計，去年消費申訴案件前五名分別為補習類、網路購物、電信、通訊及周邊產品、車輛類。法務局主任消保官何修蘭表示，去年因威爾斯美語、學承電腦及邱素貞瑜伽等三家業者無預警倒閉，導致申訴量激增，目前三案由台灣消保協會受理，進入團體訴訟階段。

網購盛行，去年網路購物類申訴案，主要以賣家網路詐騙、物品瑕疵及退換貨退款爭議居多，不過申訴居冠的平台「雅虎」，因屬網路交易平台，申訴對象多為賣家。

何修蘭指出，網路購物風險大，建議消費者尋求有第三方支付服務的網路平台購物，較有保障。

另外，去年三星電子Note7深陷「爆炸」事件，也占通訊產品類申訴案件「榜首」，有二四八件申訴。車輛類有四六六件申訴案件，主因是台灣本田因車體鏽蝕，遭消費者大量投訴，光台灣本田就有三四四件申訴。此外，屢因健身課程而遭消費者投訴的「WorldGym」，去年仍有二九八件申訴，多為中途解約退款引發的消費糾紛。

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