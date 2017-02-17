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〈台北都會〉技職教育就業導向 補助出國實習

2017-02-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕技職教育拚升學思維逐漸被就業主義取代，北市目前有十六所公私立高職學校，北市教育局表示，職校將把學術性課業比重降低，實務課程提高，讓高職生「畢業即能就業」，廣加培養台灣基礎技術人才，考量技職學校的學生在經濟相對弱勢，比較無法出國觀摩，今年將擴大補助學生免費出國實習。

教育局科長鍾德馨說，長久以來，高職都是升學為導向，基礎技術是比較缺乏，目前教育部力推就業導向專班等計畫，以就業為考量，課程會與一般學術性班級不同，專班以實作為主，學術課程降到最低、實作拉到最高，畢業即能就業。

鍾德馨表示，近年觀察，高職學校安排學生到業界實習進行產學合作，或建教合作的狀況愈來愈蓬勃，目前政府也投入資源、經費，鼓勵學校加強技能課程，不再鼓勵高職生考試升學科大。

教育局今年延續技職教育發展策略，分成七大面向，包括產學專班、建教合作、業界協同教學、教師赴公民營機構研習、技職教育海外實習、就業導向課程專班及產業捐贈設備合作案。

教育局官員說，就讀職校的學生，家庭經濟能力相較偏差，除了繼續媒合職校與產業的合作不論是產學或建教的方式，但出國見習開拓國際視野，也是教育重要一環，因此今年擴大補助一百名高職生前往德國、日本等國家實習，若在技能競賽得獎，全額補助免費出國。

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