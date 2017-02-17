〈台北都會〉開南產學合作 高職生領薪超過30K
〔記者蔡亞樺／台北報導〕鼓勵高中職畢業先就業，中央祭出每月補助萬元的政策。北市私立開南商工與裕益汽車公司展開產學合作，裕益汽車派出業師到校授課，開南學生入廠實習，最特別是提供高職畢業生就業機會，裕益汽車透露，公司職缺底薪廿八Ｋ加上獎金，「一定超過卅Ｋ」，薪資待遇比起不少大學生好很多。
待遇比不少大學生好很多
裕益汽車為順益汽車公司關係企業，開南商工前天與裕益汽車完成產學合作簽約。開南商工校長邢文斐指出，順益汽車名譽董事長林清富是開南校友，利用此機緣合作，讓學子進入裕益汽車體系，保障未來就業，也是學校首次與產業有此合作模式。
據勞動部調查資料顯示，大學畢業生去年平均起薪為兩萬七六五五元，高中職平均起薪則是兩萬二九八○元，國中以下為兩萬一八三六元。
邢文斐表示，學校一直都有和產業合作，安排學生參訪，但大多是走馬看花形式，今年配合政府政策，並打造「工廠即教室」概念，所以建立該合作，讓學生入廠實習，直接學習汽車零件製作與汽車運作的過程，也能了解產業最新動態。
裕益汽車提供就業機會
邢文斐說，裕益汽車會提供就業機會，學生經選才錄用後，可進入公司體系，有穩定升遷管道，畢業後馬上就業，等於未來有保障，學生在校上課心態會有所不同，會更加認真，也知道所學的目標。
裕益汽車部長郭秋銘提到，現今汽車產業急需人才新血，近來汽車產業變化滿大，尤其商用車市場，注重車輛安全，導入高科技與環保理念，因此不少汽車配有電子控制設備，都需要年輕人加入，因年輕人學習較快、可塑性高。
郭秋銘說，透過產學合作，讓專業技師進入學校介紹新知或技術，學生學習維修保養的技能，並從中了解產業未來發展的動態，汽車不再只是「黑手」行業的刻板印象。
最重要的是，邢文斐說，開南畢業生與其他面試者條件相同時，會願意優先錄取，「薪資還不錯」。郭秋銘說，汽車零組件重量與體積大，相對較辛苦，但公司工作穩定、薪資報酬高，開南畢業生經任用，底薪為二萬八千元，加上獎金超過三萬。
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標題：〈台北都會〉開南產學合作 高職生領薪超過30K
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