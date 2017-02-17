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〈台北都會〉不畏困境 北一女劉宜婕錄取台大

2017-02-17

〔記者沈佩瑤／台北報導〕學測成績昨發送，獲得滿級分的北一女學生彭宇涵不但是學校樂儀隊成員，更從沒補習，她笑稱因為花很多時間在社團，唸書就加倍努力；同校同學劉宜婕出身清寒家庭，去年底透過台大希望入學管道，錄取台大財金系。建中滿級分生袁一心到考前一天都還在看動漫，他強調讀書不在於時間的長短，而是讀了多少書。

宜婕的父母離異，父親經營的進出口貿易公司在去年中結束營業，弟弟則患有先天性心臟病，目前全家就靠著社會救助金和宜婕的獎學金支撐家計。宜婕不諱言自己曾自卑，但她轉念認為自己沒有大部分人都有的東西，也是個優勢。確定錄取後，她希望增加各方面的知識，另外也會更加精進第二外語日文。

有雙靈活大眼的彭宇涵高一就加入學校樂儀隊，除了媽媽也是樂儀隊的「前輩」，宇涵指參加樂儀隊是個很好的挑戰和經驗。她表示，模擬考數學平均拿十一級分，沒想到正式上場竟考出滿級分，「很開心、很意外」。

獲滿級分的建中生黃肇昕，是建中口技社的成員，昨小秀一段口技，相當厲害；他計畫申請香港大學商學院。另一名滿級分的建中學生高翊賢則是利用學測前半年衝刺，每日唸書十二小時，志願是醫學系。

建中社會組今年有兩位學生獲滿級分，其中一位滿級分同學袁一心，在學測前一天還在看動漫與影片，他表示很驚喜能拿滿級分，未來考慮申請台大法、商相關科系。

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  • 劉宜婕去年底透過台大希望入學管道，進入心中理想志願台大財金系。（記者沈佩瑤攝）

    劉宜婕去年底透過台大希望入學管道，進入心中理想志願台大財金系。（記者沈佩瑤攝）

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