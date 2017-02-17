〈台北都會〉不畏困境 北一女劉宜婕錄取台大
2017-02-17
〔記者沈佩瑤／台北報導〕學測成績昨發送，獲得滿級分的北一女學生彭宇涵不但是學校樂儀隊成員，更從沒補習，她笑稱因為花很多時間在社團，唸書就加倍努力；同校同學劉宜婕出身清寒家庭，去年底透過台大希望入學管道，錄取台大財金系。建中滿級分生袁一心到考前一天都還在看動漫，他強調讀書不在於時間的長短，而是讀了多少書。
宜婕的父母離異，父親經營的進出口貿易公司在去年中結束營業，弟弟則患有先天性心臟病，目前全家就靠著社會救助金和宜婕的獎學金支撐家計。宜婕不諱言自己曾自卑，但她轉念認為自己沒有大部分人都有的東西，也是個優勢。確定錄取後，她希望增加各方面的知識，另外也會更加精進第二外語日文。
有雙靈活大眼的彭宇涵高一就加入學校樂儀隊，除了媽媽也是樂儀隊的「前輩」，宇涵指參加樂儀隊是個很好的挑戰和經驗。她表示，模擬考數學平均拿十一級分，沒想到正式上場竟考出滿級分，「很開心、很意外」。
獲滿級分的建中生黃肇昕，是建中口技社的成員，昨小秀一段口技，相當厲害；他計畫申請香港大學商學院。另一名滿級分的建中學生高翊賢則是利用學測前半年衝刺，每日唸書十二小時，志願是醫學系。
建中社會組今年有兩位學生獲滿級分，其中一位滿級分同學袁一心，在學測前一天還在看動漫與影片，他表示很驚喜能拿滿級分，未來考慮申請台大法、商相關科系。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
內科夾層違建解套 8成將就地合法
繳納容積代金 補辦建照使照內湖科學園區的企業、餐廳夾層違建林立，強拆大限將於今年七月一日到期，北市府首度放寬容積未用完的內科夾層違建戶以繳納…
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 下週國內油價 估小降1角
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 證券行情表、證券表格
- 42歲銳大叔 可望三度加盟猿
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 〈朵朵小語〉 有愛的人
- Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 老農天冷就腳痛 周邊動脈阻塞險截肢
- 川普改提勞工部長人選 首位西語裔閣員
- 連142場未連敗 勇士寫紀錄
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
- 1天1杯含糖飲料 11歲女童罹脂肪肝
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 自由廣場》用科技實現崑濱伯的願望
- 小嫻心疼婆婆不多說 今生無子也無憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 臉書暴露身分與行蹤…
- 殷仔勤練打 拚場上續航
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 琳西蘿涵昔遭諷 今力挺川普
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 毒殺手法俐落 卻不知金身分
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 待命算工時？ 賀陳旦︰難規定
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 2/16 威力彩頭獎摃龜
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- SUBARU南崁新點 服務全方位 深耕台灣打造大器展示中心 優質尊榮有溫度的購車體驗
- 自由廣場》黃也一票 黑也一票
- 7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉不畏困境 北一女劉宜婕錄取台大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分