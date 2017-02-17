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〈台北都會〉學測公私立高中滿級分34人 佔全台近3成

2017-02-17

〔記者蔡亞樺／台北報導〕大學學測成績昨公布，全台滿級分學生為一一八人，北市公私立高中滿級分生共有卅四人，占全台近三成，其中建中十六人，北一女七人，師大附中一人；私立中學滿級分共十人，分別是薇閣高中有四人、復興實驗中學與東山高中各兩人，延平及再興中學各一人。

私校滿級分10人 薇閣4人最多

薇閣高中今年學測成績，是北市私校中獲得滿級分人數最多，其中滿級分高三生潘岳彤，家住宜蘭，三年前會考獲得5A++、作文六級分的優異成績，但他捨棄建中，還舉家遷移到台北，就讀薇閣高中。

潘岳彤表示，他是國中會考第一屆，很多人擔心明星高中素質下降，「但私立高中不會有這些問題」，薇閣高中環境比較充實，比較不那麼開放，適合自己的個性，不要太自由的環境有助於學習。未來以申請台大醫科為目標。

同獲滿級分的楊子毅是薇閣高中第一屆自然科學班的學生，楊子毅表示，自然科學班的科學研究法、科學專題與實驗課程是很特別的訓練，除申請國內大學外，香港的大學也是他爭取的方向。

高二生劉騏偉跳級 考71級分

東山高中高二生劉騏偉跳級參加今年學測，考出七十一級分的好成績，由於劉的父親在上海工作 ，劉從幼稚園、國中小均在上海就讀，直到九年級下學期時才轉入東山高中。劉說，自己讀書的方式就是看書、做題目，不會的就請教老師，想申請台大物理或電機科系。

「小西瓜」廖書嫻 獲74級分

值得一提，延平中學獲得七十四級分高三生廖書嫻，她曾是益智節目《百萬小學堂》表現亮眼的「小西瓜」，廖書嫻表示，想申請醫學科系，也想當中醫師。

廖書嫻表示，今年學測數學題目比較難，考試時已盡力，數學在五科裡面沒得到滿級分，所以獲得七十四級分，目前想申請醫學相關科系，對中醫也有興趣，有時生病會看中醫，跟中醫師聊過天，覺得是不錯的職業，因此也會想申請，至於學校要再跟父母討論。

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  • 台北市私立薇閣高中滿級分有四人，導師黃端陽（左起），以及七十五滿級分潘岳彤、黃昱翰、劉致豪、楊子毅、導師王經柏、陳怡安。（薇閣高中提供）

    台北市私立薇閣高中滿級分有四人，導師黃端陽（左起），以及七十五滿級分潘岳彤、黃昱翰、劉致豪、楊子毅、導師王經柏、陳怡安。（薇閣高中提供）

  • 台北市私立東山高中高二生劉騏偉，跳級參加今年學測，考取71級分的好成績。 （東山高中提供）

    台北市私立東山高中高二生劉騏偉，跳級參加今年學測，考取71級分的好成績。 （東山高中提供）

  • 《百萬小學堂》表現亮眼的「小西瓜」廖書嫻，也是延平中學高三生，今年學測考取74級分。（北市延平中學提供）

    《百萬小學堂》表現亮眼的「小西瓜」廖書嫻，也是延平中學高三生，今年學測考取74級分。（北市延平中學提供）

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