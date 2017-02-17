〈台北都會〉內湖成功橋8月拓寬 108年完工

2017-02-17

〔記者陳紜甄／台北報導〕為舒緩內科交通壅塞，北市交通局表示，八月將拓寬內湖成功橋，雙向車道可由兩線車道變成三線車道，一旦完工後，一小時可通過四八○○車次，預計一○八年完工。另新增行經捷運劍南路站至內湖站的內湖幹線公車，今年七月將上路。

里長︰拓寬恐造成東側住戶空間限縮

交通局表示，成功橋全長約四八○公尺，是內湖到南港、同時也是興建中的北部流行音樂中心銜接國道的連通橋樑，一旦拓寬，可緩解內湖對外交通運輸量。但內湖石潭里長廖煒國表示，拓寬成功橋，恐造成東側住戶空間限縮，希望交通局可以考量當地住戶的需求，並完善規劃。

內科綠色運輸試辦 總運量增

此外，交通局去年曾祭出「內科綠色運輸試辦計劃」，從去年八月試辦至十月底。民眾在平日上班時間，上午七時至八時卅分時，從西湖站或港墘站下車，即享單程票四折優惠。交通局表示，試辦三個月後，總運量增加一○○八人次，成長約十五％。

為解決內湖交通壅塞問題，交通局與新北市合作，闢駛從汐止、淡水、板橋至內湖的三條快速公車。交通局並表示，行經捷運劍南路站至內湖站的內湖幹線公車，今年七月將上路，有望舒緩通勤人潮。

「內科綠色運輸試辦計劃」成效良好，但交通局表示，該計劃僅優惠在內科上班民眾，有失公平，因此未來將不會續辦，但會做為未來交通政策參考。