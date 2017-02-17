〈台北都會〉內湖成功橋8月拓寬 108年完工
2017-02-17
〔記者陳紜甄／台北報導〕為舒緩內科交通壅塞，北市交通局表示，八月將拓寬內湖成功橋，雙向車道可由兩線車道變成三線車道，一旦完工後，一小時可通過四八○○車次，預計一○八年完工。另新增行經捷運劍南路站至內湖站的內湖幹線公車，今年七月將上路。
里長︰拓寬恐造成東側住戶空間限縮
交通局表示，成功橋全長約四八○公尺，是內湖到南港、同時也是興建中的北部流行音樂中心銜接國道的連通橋樑，一旦拓寬，可緩解內湖對外交通運輸量。但內湖石潭里長廖煒國表示，拓寬成功橋，恐造成東側住戶空間限縮，希望交通局可以考量當地住戶的需求，並完善規劃。
內科綠色運輸試辦 總運量增
此外，交通局去年曾祭出「內科綠色運輸試辦計劃」，從去年八月試辦至十月底。民眾在平日上班時間，上午七時至八時卅分時，從西湖站或港墘站下車，即享單程票四折優惠。交通局表示，試辦三個月後，總運量增加一○○八人次，成長約十五％。
為解決內湖交通壅塞問題，交通局與新北市合作，闢駛從汐止、淡水、板橋至內湖的三條快速公車。交通局並表示，行經捷運劍南路站至內湖站的內湖幹線公車，今年七月將上路，有望舒緩通勤人潮。
「內科綠色運輸試辦計劃」成效良好，但交通局表示，該計劃僅優惠在內科上班民眾，有失公平，因此未來將不會續辦，但會做為未來交通政策參考。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
台北都會‧本日最多瀏覽
內科夾層違建解套 8成將就地合法
繳納容積代金 補辦建照使照內湖科學園區的企業、餐廳夾層違建林立，強拆大限將於今年七月一日到期，北市府首度放寬容積未用完的內科夾層違建戶以繳納…
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 下週國內油價 估小降1角
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 證券行情表、證券表格
- 42歲銳大叔 可望三度加盟猿
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 〈朵朵小語〉 有愛的人
- Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 老農天冷就腳痛 周邊動脈阻塞險截肢
- 川普改提勞工部長人選 首位西語裔閣員
- 連142場未連敗 勇士寫紀錄
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
- 1天1杯含糖飲料 11歲女童罹脂肪肝
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 自由廣場》用科技實現崑濱伯的願望
- 小嫻心疼婆婆不多說 今生無子也無憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 臉書暴露身分與行蹤…
- 殷仔勤練打 拚場上續航
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 琳西蘿涵昔遭諷 今力挺川普
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 毒殺手法俐落 卻不知金身分
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 待命算工時？ 賀陳旦︰難規定
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 2/16 威力彩頭獎摃龜
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- SUBARU南崁新點 服務全方位 深耕台灣打造大器展示中心 優質尊榮有溫度的購車體驗
- 自由廣場》黃也一票 黑也一票
- 7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈台北都會〉內湖成功橋8月拓寬 108年完工
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分