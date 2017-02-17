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〈台北都會〉內科以外夾層屋 不比照辦理

2017-02-17

〔記者郭安家／台北報導〕前市長馬英九時代，北市住宅區頻傳夾層違建，建商以商務小豪宅之名，吸引小資購買，至於住宅區夾層違建是否比照內湖科學園區就地合法？副市長林欽榮說，法令規範都很清楚、明明白白，絕對不會允許內科以外夾層屋就地合法。

林欽榮指出，馬市府時代透過行政規則，將內科從工業區變更為科學園區，當時有模糊地帶，導致非常多一樓層有夾層屋、都市計劃失敗，內科是北市唯一科工聚落，因此決定以容積代金解套夾層屋問題；至於其他地區，法令規範都很清楚、明明白白，絕對不會允許夾層屋移入容積就地合法。

建管處發言人洪德豪表示，其餘區域夾層屋違建多為零星案件，住宅區違建戶較少，目前尚無法統計數量；其他區域夾層違建所在地，並非移入容積特定區域，且內科大樓土地產權單純，可能是兩、三位所有權人持有，但其他區域因土地共有人多，難以取得所有權人同意增加夾層違建。

住商不動產企劃研究室主任徐佳馨指出，夾層違建多為二次施工，二○○五至二○○八年，有業者在林森北路推出三米六、四米挑高出租住宅，還有建商推代租套房服務，保證投資報酬率，但北市府後來把關挑高住宅，房屋也難獲銀行貸款，如今較少違建夾層屋。

市長柯文哲為遏止違建，前年訂定「北市府遏止新增違章建築處理措施」，領有使用執照建物，未來第一次登記或進行買賣、贈與、信託等所有權移轉時，須檢附建築師出具的三個月內無違章建築證明。

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