〈台北都會〉內科夾層違建解套 8成將就地合法

2017-02-17

繳納容積代金 補辦建照使照

〔記者郭安家／台北報導〕內湖科學園區的企業、餐廳夾層違建林立，強拆大限將於今年七月一日到期，北市府首度放寬容積未用完的內科夾層違建戶以繳納容積代金方式，補辦建照和使用執照，副市長林欽榮粗估有一百二十戶、約八成違建戶可就地合法，每戶平均要繳一千多萬元，最高則繳約三千萬元，市府共計可收取一．二億多元。

每戶平均繳1千多萬元

內科原為廠辦使用的輕工業區，各樓層也挑高四至六公尺；前市長馬英九一九九九年起修改內湖工業區輔導管理辦法，放寬進駐行業別，二○○二年變更為內湖科學園區，開放餐飲業、企業營運總部進駐，夾層違建一度多達四百戶。前市長郝龍斌任內二○○七年專案執行內科夾層違建清查，並限期十年改善，今年即是第十年。

親民黨市議員黃珊珊透露，北市府賣容積是解決方案之一，據她了解，北市府官員也找過內政部、立法院協調此事；因為內科是北市重要經濟命脈，合法安置生意比拆除有意義。她也批評，馬英九時代未解決問題，將工業區變更為科學園區，卻未調整相關都市計畫，也讓內科夾層背負汙名十多年

共147戶夾層違建戶

目前內科共有一四七戶夾層違建戶，林欽榮指出，有六戶已自動拆除，另一件是政府單位夾層屋也將拆除，剩下有一二○件容積未用完，可透過繳納代金方式補辦建照、使照，估算每戶平均要繳一千萬元代金，有些大戶則要繳兩、三千萬元，另有廿件因容積用滿無法補辦就必須拆除。但建管處發言人洪德豪補充，容積未用完的違建戶，若夾層增建部分超過未使用完的容積，超過的部分仍須拆除。

未辦者七月一日起排拆

洪德豪說，內科夾層屋有五十二棟、一四七戶，將由建築師公會舉辦五十二場補照說明會，三月廿日會再發函違建戶催辦，加強輔導，七月一日起即排拆未辦者。

都發局綜合企劃科長黃智卿說，根據「台北市容積移轉審查許可自治條例」，內科可移入容積，補足該處容積，但這次就地合法方案跟一般容積移轉性質不一樣，是採容積代金機制，並由三家估價師估算代金，納入容積代金基金，長遠來說，市府要取得、開闢公共設施用地，則可使用該代金基金，不過市議會目前還未通過容積代金基金收支保管自治條例草案。