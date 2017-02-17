〈北部〉接任宜副縣長 朱壽騫：辦好全運會

2017-02-17

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣副縣長由前體委會副主委朱壽騫接任，昨舉行宣誓佈達典禮，朱說，將全心全意輔佐縣長，推動縣務不分黨派，全力辦好十月的全國運動會是上任後主要目標，辦得好是宜蘭人的光榮。

宣誓佈達典禮在宜蘭縣政府多媒體簡報室舉行，由代理縣長吳澤成主持，宣誓正式就職後，朱隨即步入辦公室開始辦公。朱壽騫是民國一○二年，宜蘭縣辦理全國中等學校運動會時的總顧問，加上前體委會副主委資歷，縣政府希望借重他豐富經驗與閱歷，辦好十月的全國運動會。

朱壽騫指出，要辦好全國運動會，就是要激起全民的熱忱，讓縣民感受到光榮，宜蘭縣要辦全運會，部分比賽項目面臨沒有場地或場地不符標準問題，例如自由車、現代舞沒有場地，游泳池也因水深不足不符比賽標準，這些項目要向鄰近縣市借場地舉辦，已經都有腹案。

朱壽騫說，上任後不只辦全運會，也會全力輔佐縣長吳澤成，推動縣務不分黨派，會全心全意把縣政做好；被問到家人是否支持他接任副縣長？他指出，家人當初接到訊息時有些猶豫，認為他應該不用這麼辛苦，不過既然答應接下任務，就會全力以赴。

吳澤成指出，很高興朱壽騫加入縣府團隊，朱的學經歷與地方人脈都在他之上，絕對能提升縣府團隊行政能力與服務，這份工作很辛苦，但這是為民服務的工作，絕對不能用「跳火坑」來形容，一切都以服務人民為依歸。