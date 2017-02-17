〈北部〉桃園》7個地區農會 大打爭奪戰

2017-02-17

〔記者邱奕統、周敏鴻、李容萍、鄭淑婷、謝武雄／綜合報導〕農會改選即將在週日登場，有七個地區的農會競爭程度不一，只有五個區選情單純，十二個區農會的選情概況如下：

八德區最激烈 19人搶9席理事

●八德區：理事選舉多達十九人搶九席，是全市競爭最激烈的，檢警已嚴密監控，地方人士透露，現任理事長邱顯國即將屆滿，現任常務監事邱明春已表態參選，形成兩大派系爭奪戰。

八德區農會候聘總幹事僅有一人登記，現任的官游德將爭取連任，下一屆雖為同額競選，但官游德能否成功連任？仍要視理事選舉結果而定。

●大園區：總幹事候聘有兩人登記，分別是現任總幹事呂理標與前任總幹事蔡武平。

呂理標本屆與理事長許阿鐘搭檔，當時欲尋求連任的蔡武平與卸任總幹事、前立委陳根德哥哥陳根本搭檔，但陳根本沒選上理事，蔡武平在理事會以三比五票數輸給呂理標、連任失敗；下屆總幹事之爭，兩方再度槓上，蔡武平結合前縣議員陳長銓、陳根德等資源，捲土重來；呂理標憑藉八千萬元盈餘的亮眼績效，以及游姓宗親會等資源迎戰，戰況激烈。

●觀音區：只有現任總幹事吳列坤登記候聘，看似單純，但背後暗潮洶湧，據了解，與理事長梁春成親近的前郭姓會員有意角逐總幹事，積極靠攏梁春成，希望以重新候聘方式擠下已連任二屆的吳列坤；另一位許姓會員結合地方陳系與歐系人馬，欲拉攏吳列坤問鼎理事長寶座，兩派競爭激烈。

●平鎮區：現任總幹事葉思瑋對決前中壢市民代表會主席林永貴女兒林秀芬登記候聘總幹事，地方人士視為「農會當權派分裂之爭」。

地方人士分析，市議員莊玉輝與前農會理事長、葉思瑋的父親葉步盟，都希望葉思瑋續任總幹事，加上現任常務監事薛能霖的支持，實力堅強；但挑戰的林秀芬也來勢洶洶，現任農會理事長劉兆青因與葉思瑋理念不合分裂，已與林永貴結盟共推林秀芬，雙方勢力在伯仲之間。

●新屋區：有四人登記候聘總幹事，包括現任總幹事葉時詮，以及農會職員盧永才、羅煥屏與陳國雄等，地方人士分析，姜義青、許國楣分別以前縣議員、前新屋鄉代表之姿問鼎理事長，實力相互抗衡，讓新屋區農會選情陷入混沌。

地方人士將四位登記候聘總幹事分為兩派，評估姜義青若當選理事長，總幹事的第一首選是葉時詮，但若選舉過程發生變數，姜義青也可能選擇與盧永才或羅煥屏搭檔。

至於許國楣與陳國雄，被地方人士視為另一派勢力，許國楣經營基層多年、與農會關係密切，實力堅強，兩派勢力誰能勝出，頗耐人尋味。

●桃園區：主要是現任理事長李建和與前任總幹事劉紘瑜兩大派系角逐，老將劉紘瑜與理事吳德富、現任總幹事黃烱倫搭檔，自己角逐理事長、吳常務監事、黃候聘總幹事，選情穩定；李建和是結合農業局退休科長詹喜凱，詹喜凱長期負責農會輔導工作，也有一定人脈。

●龍潭區：陳孟文、徐玉震兩人登記候聘總幹事，兩人都在農會服務多年，也競爭激烈。

●蘆竹區：在現任理事長錢得勝成功整合各方勢力下，選情相對單純，總幹事候聘也只有現任總幹事陳春郎登記。

●楊梅區：候聘總幹事僅有現任總幹事周宗維登記，選情單純。

●龜山區：候聘總幹事僅有現任的劉朝全一人登記。

●大溪區：總幹事候聘僅現任總幹事張財旺一人登記，即將挑戰「七連霸」，他也是桃園市基層農會最資深的總幹事，選情單純。

●復興區：總幹事候聘也是現任總幹事陳榮基一人登記。

漁會表面單純 當權派面臨挑戰

至於兩個漁會，桃園區漁會只有現任總幹事陳義成登記候聘，但理事長部分，漁民出身的謝仁江對上漁會理事陳日淡，謝仁江雖然未曾在漁會擔任幹部，但實力堅強；陳日淡曾是鄉民代表，這屆在前理事長游建益猝逝後，也曾競爭理事長補選，但最終落敗，陳義成表示，兩邊都是好朋友，希望選舉過程平和、順利。

中壢區漁會登記候聘總幹事僅一人，是現任漁會秘書黃德汶，也是現任總幹事黃秀燕的弟弟，有交棒接班的意味；雖然漁會選舉表面單純，但地方人士說，另有一派勢力想挑戰當權派，目前還在整合之中，為選舉埋下變數。