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〈北部〉桃園市農會理事長2搶1 藍綠激戰

2017-02-17

楊長浩、李文政 料將雙雄對決

〔記者邱奕統／桃園報導〕農會、漁會分別在十九日與三月十八日改選，各區農會的總幹事候聘名單已經公布，十九日將進行會員代表、農事小組長、副組長等投票；在市農會選情方面，總幹事目前雖然只有現任的蔡瑞源登記候聘，但檯面下暗潮洶湧，現任理事長游象紀任期屆滿、不能連任，藍、綠都積極佈局，積極搶攻理事長人選，可能由市農會理事楊長浩對上市農會現任常務監事李文政。

全市除了中央接管的中壢農會不用改選外，其他十二個區農會都要改選，分梯於三月一日至三日召開會員大會選出理、監事與市農會代表，在三月十日至十三日召開理事會選出理事長、常務監事與總幹事的遴聘。

桃園、大溪、楊梅、蘆竹區農會是首梯召開會員大會，將在三月一日舉行，三月二日為大園、龜山、八德、龍潭區農會，三月三日平鎮、新屋、觀音與復興區農會；而理事會部分，三月十日為桃園、大溪、楊梅、蘆竹區農會，十一日為大園、龜山、八德、龍潭區農會，十二日為平鎮、新屋、觀音與復興區農會。

市農會在二月二十日至二十四日進行理、監事登記，三月二十一日召開會員大會選出理、監事與全國農會代表，三月二十九日召開理事會選出理事長與常務監事。

漁會改選則較農會晚了約一個月，預計三月十八日改選，三月二十九日前召開會員大會，並且在四月七日前召開理事會；漁會理、監事席次跟農會一樣，理事九席、監事三席，參選登記將在二月十七日截止。

桃園市農會部分，游象紀、李文政、蔡瑞源在這屆市長選舉中，力挺國民黨吳志揚，但在總統大選時，又幫民進黨蔡英文站台，儘管如此，在民進黨中央下令極力爭取全國農會下，民進黨仍希望由「自己人」掌控農會系統。

楊長浩在這屆農會改選與游象紀競爭理事長寶座，但最終敗北，他再度披掛上陣，不但有水利會系統的優勢，民進黨也積極協助他，甚至傳出民進黨在基層農會的支持對象不分藍綠，只要願意合作、力挺楊長浩，民進黨就會支持參選基層農會幹部。

週日基層選舉後 戰情才會明朗

蔡瑞源與李文政面對民進黨的來勢洶洶，也積極到各區基層固樁，緊緊抓穩上屆支持的派系人脈避免倒戈，並拉攏其他派系支持，兩邊陣營都認為，輸贏局面要等到十九日基層選舉後才會明朗。

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  • 桃園市藍綠都想掌控農會系統，這次改選檯面下暗潮洶湧。圖為本屆大園農會召開代表大會選理監事及縣代表畫面。（資料照）

    桃園市藍綠都想掌控農會系統，這次改選檯面下暗潮洶湧。圖為本屆大園農會召開代表大會選理監事及縣代表畫面。（資料照）

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