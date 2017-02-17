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〈中部〉投創客基地試營運 免費學創作

2017-02-17

〔記者張協昇／南投報導〕您想體驗如何使用3D列印機創作小型擺飾品嗎？南投青年職涯發展中心暨創客基地，即提供3D列印機、雷射雕刻機等數位機具，讓民眾免費創作，雖然該基地仍在試營運階段，但明亮舒適的環境，加上設有閱讀區及如同咖啡廳氛圍的交誼空間，並舉辦職涯發展相關講座及讀書會等活動，已吸引不少民眾前往體驗或參觀。

位於南投縣政府旁資訊大樓一樓的青年職涯發展中心暨創客基地，係由勞動力發展署中彰投分署與縣府共同設置，為繼台中市後，中部第二個創客基地據點。該基地設立目的，是希望藉由實作體驗，讓民眾深入了解科技發展新趨勢，並激發創新熱情，培育具前瞻性及實作能力的職業人才，以符合勞動市場人力需求。

南投創客基地表示，該基地目前仍在試營運階段，週二至週日每天上午九時至下午六時開放，提供民眾網路報名體驗三小時的基礎研習課程與實作，也不定期舉辦講座與讀書會，有興趣民眾可上臉書 「 中彰投分署／青年職涯發展中心 」粉絲專頁點選各活動貼文後進入專屬網址報名參加，或打電話049-7008768轉分機11洽詢。

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  • 南投青年職涯發展中心暨創客基地，展示3D列印機創作的作品。（記者張協昇攝）

    南投青年職涯發展中心暨創客基地，展示3D列印機創作的作品。（記者張協昇攝）

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標題：〈中部〉投創客基地試營運 免費學創作


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