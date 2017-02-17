〈中部〉信義桐林橋改建 拚7月前通車

2017-02-17

〔記者劉濱銓／南投報導〕信義鄉同富村聯外道路重要橋梁桐林橋，過去因為橋面過低、河床太高，導致大雨來襲常造成路面淹水，橋梁安全也出現疑慮，前年縣府著手改建，並運用當初做好但未使用的愛玉橋橋體鋼構當材料，省下二千萬元工程費，總經費僅六千多萬元，將力拚七月颱風季前通車。

新橋距離河床7公尺以上

桐林橋舊橋過去因橋梁太矮，河道長年泥石堆積，導致河床不斷疊高，像八八風災時帶來的強降雨，就因橋梁通水斷面太小，引發堵塞溢流，造成下游住戶全泡在水裡，為此縣府與公路總局、水利署等單位研商改建，並將橋梁位置移往上游，創造更大的通水斷面，未來新橋距離河床都有七公尺以上，安全性也跟著提高。

地方民眾說，桐林橋是當地人主要聯外道路橋梁，另外像賞梅秘境外坪頂，多是由此前往，以前大雨水位暴漲，橋梁安全有疑慮時，進入社區只能循台廿一線繞一大圈才能到達，而現在嶄新的鋼構大橋將完工，居民回家將會更有保障。

用愛玉橋橋體鋼構 省兩千萬

縣府工務處長陳錫梧表示，目前工程已完成七十四％，進度略為提前，預計六月就能完工，若驗收等工作一切順利，可望趕在七月雨季前通車，此外，該橋的拱形跨距設計，還運用當初做好但未使用的愛玉橋橋體鋼構當材料，也省下二千萬元工程費，整體經費為六千零五十萬元。

陳錫梧說，未來新桐林橋將會是二個跨距的設計，一為愛玉橋橋體八十三公尺的跨距，另一個五十七公尺跨距銜接到對岸，而過去重建愛玉橋時因土石流墊高河床，已經完成的鋼構橋體才沒派上用場，如今資源能重新再利用，也省下不少經費。

至於當地民眾建議橋梁完工後讓便道續行，以及銜接橋梁道路的擋土牆也能一併強化，他們則會研議改善，希望能在今年颱風季前提供鄉親安全完善的橋梁。