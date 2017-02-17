〈南部〉地價調漲 市府提弱勢保障對策
2017-02-17
〔記者蔡文居／台南報導〕因為地價調整，影響弱勢補助，福利遭取消。日前台南市議員李文正召開記者會提出質疑，建議政府應要有配套措施。台南市社會局昨天迅速公布保障弱勢做法，即日起開始實施。
社會局長劉淑惠表示，考量買賣交易獲利並非低收入戶、中低收入戶及身心障礙者等弱勢民眾，即日起該局將針對戶內土地及房屋未增加的福利戶，分區段重新核算其漲幅，若未超過該土地所在地價區段的漲調幅，則不受社會救助法相關規定限制，仍得保有原有福利資格，以落實對弱勢的照顧。
李文正昨天對社會局體恤弱勢的做法，給予高度肯定。
社會局表示，每年土地公告現值調整，台南市多數地區都會同步調高，市府社會局為避免弱勢家庭受到影響，除已將今年低收入戶不動產限額從三二○萬調高至三五○萬，中低收入戶不動產則由四八○萬調升為五二五萬，更將針對因持有土地公告現值漲幅超過該地區平均漲幅導致福利身分受影響的家戶，改依其土地所屬區段的漲幅核算，讓擁有不動產但實際上其整體生活條件均未改善的弱勢家庭，得以繼續保有褔利身分。
社會局表示，即使已調高低收、中低收不動產限額，仍有原一○五年列冊低收入戶、中低收入戶或原領有身心障礙者生活補助及中低收入老人生活津貼的民眾，因土地漲幅超過其所在行政區的平均漲幅，而被取消褔利身分，因此經研議後提出新做法，以落實對弱勢的照顧。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
基因異常 雄女潘妍廷滿級分立志行醫
學測昨放榜，高雄女中潘妍廷拿到七十五滿級分，潘媽媽在產檢時，得知她是染色體異常的孩子，仍將她生下，成長過程沒有影響健康，卻引發她學醫的興趣，…
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 下週國內油價 估小降1角
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 證券行情表、證券表格
- 42歲銳大叔 可望三度加盟猿
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 〈朵朵小語〉 有愛的人
- Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 老農天冷就腳痛 周邊動脈阻塞險截肢
- 川普改提勞工部長人選 首位西語裔閣員
- 連142場未連敗 勇士寫紀錄
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
- 1天1杯含糖飲料 11歲女童罹脂肪肝
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 自由廣場》用科技實現崑濱伯的願望
- 小嫻心疼婆婆不多說 今生無子也無憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 臉書暴露身分與行蹤…
- 殷仔勤練打 拚場上續航
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 琳西蘿涵昔遭諷 今力挺川普
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 毒殺手法俐落 卻不知金身分
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 待命算工時？ 賀陳旦︰難規定
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 2/16 威力彩頭獎摃龜
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- SUBARU南崁新點 服務全方位 深耕台灣打造大器展示中心 優質尊榮有溫度的購車體驗
- 自由廣場》黃也一票 黑也一票
- 7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉地價調漲 市府提弱勢保障對策
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分