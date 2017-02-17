〈南部〉社福團體一例一休人事成本增 立委籲政府溝通
2017-02-17
〔記者吳俊鋒／歸仁報導〕一例一休實施後，地方廠商屢傳爭議，連社福團體也因人事成本提高，財務負擔增加，更感受到經營壓力，大呼吃不消，立委陳亭妃昨天舉辦座談會，呼籲勞動、衛福等單位正視問題，透過雙向溝通，還有政策的調整等，以利照顧更多的弱勢族群。
另外，轄內有三個工業區的仁德公所，也針對一例一休新制在基層造成的疑慮，自辦勞動政策說明會，在崑山科大協助下，邀請各家廠商參加，並由官員釋疑，反應熱烈。
陳亭妃開辦的座談會在長榮大學舉行，社福團體代表踴躍參加，現場熱絡。她指出，針對這些單位的勞檢，應考量工作環境特殊，不宜與一般企業相提並論。
陳亭妃還強調，衛福部也要檢討毫無彈性的標準服務費用，酌情提高補助額度，並考慮將照護工的勞、健保與退職、退休金納入補助項目，提升品質。
與會的勞動部政務次長郭國文表示，將多加協調，目前以宣導、勸導為主，希望達到預期目標，裁罰並非唯一手段。
擔任行政院顧問的台灣南方社會力聯盟代表卓春英、蓮心園社會福利基金會董事長張田黨等，也在場籲請政府正視一例一休衝擊社福團體的問題，相關政策應全面通盤檢討，協助這些單位迎向新的挑戰。
陳亭妃認為，政府應積極主動做政策的說明與溝通，尤其社福團體照顧最基層弱勢族群，更應該無後顧之憂才對。
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