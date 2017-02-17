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〈南部〉新住民之子拿65級分 黃柏勳可上台清交成

2017-02-17

〔記者吳俊鋒、劉婉君／台南報導〕學測成績公佈，新豐高中新住民之子黃柏勳不受家庭環境影響，奮發向上，拿到了六十五級分，可錄取台清交成，相當傑出。母親是越南籍配偶的他，在家境因素下，之前課業受到影響，師長協助他入住該校宿舍，生活作息規律，學習進入正常步調，成績也突飛猛進。

改造自己 林承毅考出74級分佳績

南科實中林承毅以社會科一題之差，學測成績七十四級分，與滿級分的十萬元獎學金擦身而過，他以台大醫學系為第一目標，希望能與許多頂尖的人一起學習。高中成績名列前茅的林承毅，小學時曾因肥胖、成績又不好，遭到同學言語霸凌，升上國中後，決心努力改造自己，也學會思考，他說，每次想放棄時就會拿出小時候的照片，提醒自己「我不想回到失敗、自卑的自己」。

而新化高中六十七級分有兩位，總分達全國前標者有三十七人，比去年成長將近一倍。拿到六十七級分的曾玟為，校排名十％，學測卻衝到最前面，跌破同學眼鏡，他笑說，自己一、二年級時比較混，升上三年級後，開始思考自己的未來，因此認真讀書，考出好成績。

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  • 學測成績公佈，新豐高中的新住民之子黃柏勳（左二）等人表現亮眼。（記者吳俊鋒攝）

    學測成績公佈，新豐高中的新住民之子黃柏勳（左二）等人表現亮眼。（記者吳俊鋒攝）

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