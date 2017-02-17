〈南部〉學測滿級分 南一中4人 南女5人
2017-02-17
〔記者王俊忠、蔡文居／台南報導〕一○六學年度大學入學學測成績昨天揭曉，台南一中與台南女中學生表現優異，各有四位與五位學生拿到七十五滿級分；其中，獲滿級分的南女黃千慈已在去年底以「希望入學」管道錄取台大醫學系唯一名額，她再用滿級分證明自己實力。
南一中四位滿級分生吳秉陞、吳士綸、蔡秉勳、鄭伊斯，吳士綸在一○五學年度全國高中英文單字比賽全國決賽優勝；蔡秉勳依照參加國際數理學科奧林匹亞競賽及國際科學展覽成績優良學生升學優待辦法，已錄取台大物理學系，另南一中七十級分以上學生一○八位。
台南女中有林詩琪、洪卉柔、黃千慈、蘇虹綺、陳信如等五位學生達到滿級分，七十四級分兩人，因今年數學是近幾年最難，全國滿級分生從去年一三八人降到一一八人，南女滿級分生比去年多三人，逆勢成長表現亮眼。
台南二中各科滿級分三十一人、總級分達頂標四十人、達前標一五六人，再創新高。家齊高中也自評亮眼，七十級分以上兩位，長榮中學表示，在學測拿到七十級分以上有九人，德光中學說，此次學測拿到七十級分以上有九人，瀛海中學指今年學測成績呈爆發之勢，七十級分以上人數成長兩倍，慈濟中學四人獲得七十一級分好成績。
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