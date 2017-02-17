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〈南部〉逆境中奮力衝 黃當惟學測73級分

2017-02-17

牢記父母叮嚀 目標國防醫回饋社會

〔記者楊金城／西港報導〕大學學測成績昨天揭曉，港明高中吳佳恆、楊秉豪兩人考七十五滿級分；而單親學生黃當惟的父親已過世，媽媽身障，家中經濟全由政府和社會人士捐助，黃當惟考七十三級分，希望能錄取國防醫學系，以後有能力也要回饋社會報恩。

家住安定的黃當惟，其父親、母親都是殘障人士，以前家中經濟是靠父親的皮雕藝品販賣來持家，但黃父在二年前過世，全靠政府補助和社會善心人士救助。不過黃當惟在逆境中仍是樂觀奮鬥，他說，人要往前看，父親生前和媽媽也都鼓勵他要上進，他都記下來了。

黃當惟將國防醫學系的軍費生列為第一志願，除了減輕家裡的負擔，也是牢記父母親的叮嚀，有能力時就要回饋感恩，才想選讀國防醫。未來就算被軍職「綁住」也沒關係，畢竟也是為國家社會付出。

港明高中 吳佳恆、楊秉豪滿級分

吳佳恆、楊秉豪將第一志願分別瞄準陽明、台大醫學系，兩人說，讀書就是勤溫習不會的題目、多練考題。楊秉豪家住關廟區，每天清晨五點多就要比同學更早起床趕搭校車到校，十分辛苦。今年數學科很難，七十一級分的李鼎翊廿題全部答對，沒錯一題，他說，從小就喜歡數學，挑戰難題。

麻豆黎明高中有十一人考七十級分以上，最高分是吳冠璋七十四級分，只差數學考十四級分。佳里國立北門高中最高分是蔡維倫七十級分，他在第一次免試時就錄取北中，後又特招考進北中，拿到獎學金數萬元，在學期間都是全校第一名，每天均自己騎腳踏車來回學甲和佳里，一則強身，一則節省交通費，這次學測七十級分可獲頒四萬元獎學金，錄取大學後更有其他獎勵。

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  • 港明高中吳佳恆（右起）、楊秉豪兩人考75滿級分、黃當惟73、邱景暉74、李鼎翊71，數學滿分。（記者楊金城攝）

    港明高中吳佳恆（右起）、楊秉豪兩人考75滿級分、黃當惟73、邱景暉74、李鼎翊71，數學滿分。（記者楊金城攝）

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