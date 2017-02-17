〈南部〉柴山獼猴頻搶食 農業局擬餵就罰
2017-02-17
不排除修改自治條例
〔記者黃良傑／高雄報導〕柴山景觀餐廳常有不速之客獼猴，牠們搶店家或遊客的東西，反成另類奇景，但店家不勝其擾。農業單位認為牠們被餵養成性，才會向人類搶食，未來不排除修改自治條例，以「餵食就罰」取代柔性勸導。
柴山又有景觀餐廳遭獼猴潛入，搶、偷桌上零食和食物，連店家放在櫃檯銷售的禮盒也不放過，過程全被監視器錄下，有店家將其PO在網路平台，引發網友熱議；有人說市府該管管獼猴了，也有網友聲援獼猴，指是人類強佔牠們地盤，入店拿點食物剛好而已。
拍到獼猴搶食的餐廳業者表示，景觀餐廳二月初才重新裝潢，特別把蛋糕、餅乾鎖住，但獼猴還是上門搶食、騷擾客人。有的客人覺得新奇、可愛，但也有遊客被猴子嚇著，甚至跌坐地上或被抓傷，餐廳服務生又趕不走，不時上演人追猴戲碼，店家希望市府能有管猴對策。
不過，生態專家認為，遊客餵養獼猴，才是造成獼猴搶食的主因；農業局坦言，自一○一年高市實施野生動物保育自治條例以來，不曾針對違規餵食野生動物開罰，因違反接觸餵食野生動物法令，可處五千至一萬元罰鍰。
農業局表示，由於自治條例規定需達「勸導不聽」程度才能開罰，故不曾開過任何一張罰單；因此，未來不排除修改自治條例，改為一餵食就開罰。
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