〈南部〉小而美 5特色飯店聯盟行銷

2017-02-17

〔記者葛祐豪／高雄報導〕沒有不景氣，只有不爭氣！中國團客緊縮，傳出高雄市飯店旅館業有十七至廿二家求售；但事實上，不少具有特色的旅店根本不受影響，平日住房率高達九成以上，假日更是一房難求。

萬元套房五月底前平日只要2588

包括樂逸旅居、宮賞藝術飯店、麗馨麗登汽車旅館、獅子王商務旅館、旗津道沙灘酒店等五家特色旅店，組成「高雄特色飯店聯盟」，打出五月底之前的平日入住，上萬元頂級套房只要二五八八元。

業者強調，他們都是小而美的飯店，「只要走出自己的特色，就能吸引旅客！」

宮賞藝術飯店總經理陳祖緯指出，飯店客源中，國旅、港澳自由行各佔三分之一，絲毫不受中國團客減少的影響，目前平日住房率達九成，假日更是一房難求，得提前一個月預訂。

樂逸旅居執行長蔡肇洋說，該旅店的客源也沒有中國團客，平日住房率約八、九成，今年春節假期雖比去年短，但高雄舉辦燈會及煙火秀，仍吸引國內、港澳自由行遊客來高雄參觀，過年都滿房。

高雄市觀光局長曾姿雯強調，這五家旅店的交通和飯店設備各具特色，市府會持續透過景點行銷，如宋江陣等特色活動，吸引國內外旅客到高雄旅遊，增加業者商機。