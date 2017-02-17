〈南部〉基因異常 雄女潘妍廷滿級分立志行醫

2017-02-17

〔記者方志賢／高雄報導〕學測昨放榜，高雄女中潘妍廷拿到七十五滿級分，潘媽媽在產檢時，得知她是染色體異常的孩子，仍將她生下，成長過程沒有影響健康，卻引發她學醫的興趣，因與家人感情深厚，決定選擇離家近的成大醫學系。

學測成績公布，高雄中學有六人獲七十五滿級分，七十級分以上共一百四十四名，全校平均六十二級分；其中，陳宥全、張渠、陳俊宇、李柄賢、王昱詠、侯冠竹等六人拿到滿級分。雄女則有七十五滿級分一名、七十四級分五名、七十級分以上五十二名。

雄女滿級分的潘妍廷表示，她的第十三、十四對染色體比一般人各多出一條，但沒有影響到健康，醫生曾告訴媽媽，只要她的未來一半沒有染色體異常問題，下一代也不會有問題；因自己基因異常，也引發她對基因及生物的興趣，立志行醫。潘妍廷學測拿到滿級分，成績可申請台大醫學系，但她喜愛台南，且與家人感情深厚，決定選擇就讀台南成大醫學系。

先父軍人 許家瑜74級分選國防醫學系

另名考七十四級分的許家瑜，父親是退役軍人，在她國中時因病過世，母親改嫁，繼父將她與妹妹視如己出；由於生父是軍人，也希望減輕家裡的負擔，將選擇國防大學醫學系。

陳毓璇也拿到七十四級分，她曾入選奧林匹亞全國化學選訓營，獲全國清華盃銀牌，國中就通過英檢中高級，喜歡聽音樂、慢跑、看英文小說。

家境清寒 黃聖樺68級分選政大法律系

單親清寒學生黃聖樺拿到六十八級分，她的母親擔任營業服務員，靠著微薄薪資扶養她與弟弟，她希望考上政大法律系，未來從事公職，減輕家庭經濟負擔。

高雄市瑞祥高中陳盈智、謝易庭也獲得七十四級分。陳盈智對物理和生物醫學都有極濃厚興趣，他說，讀書不是花時間就好，深入探索並動手實驗才能完整掌握；謝易庭的興趣在醫學，想選讀牙醫學系。