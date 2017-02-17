〈南部〉基因異常 雄女潘妍廷滿級分立志行醫
〔記者方志賢／高雄報導〕學測昨放榜，高雄女中潘妍廷拿到七十五滿級分，潘媽媽在產檢時，得知她是染色體異常的孩子，仍將她生下，成長過程沒有影響健康，卻引發她學醫的興趣，因與家人感情深厚，決定選擇離家近的成大醫學系。
學測成績公布，高雄中學有六人獲七十五滿級分，七十級分以上共一百四十四名，全校平均六十二級分；其中，陳宥全、張渠、陳俊宇、李柄賢、王昱詠、侯冠竹等六人拿到滿級分。雄女則有七十五滿級分一名、七十四級分五名、七十級分以上五十二名。
雄女滿級分的潘妍廷表示，她的第十三、十四對染色體比一般人各多出一條，但沒有影響到健康，醫生曾告訴媽媽，只要她的未來一半沒有染色體異常問題，下一代也不會有問題；因自己基因異常，也引發她對基因及生物的興趣，立志行醫。潘妍廷學測拿到滿級分，成績可申請台大醫學系，但她喜愛台南，且與家人感情深厚，決定選擇就讀台南成大醫學系。
先父軍人 許家瑜74級分選國防醫學系
另名考七十四級分的許家瑜，父親是退役軍人，在她國中時因病過世，母親改嫁，繼父將她與妹妹視如己出；由於生父是軍人，也希望減輕家裡的負擔，將選擇國防大學醫學系。
陳毓璇也拿到七十四級分，她曾入選奧林匹亞全國化學選訓營，獲全國清華盃銀牌，國中就通過英檢中高級，喜歡聽音樂、慢跑、看英文小說。
家境清寒 黃聖樺68級分選政大法律系
單親清寒學生黃聖樺拿到六十八級分，她的母親擔任營業服務員，靠著微薄薪資扶養她與弟弟，她希望考上政大法律系，未來從事公職，減輕家庭經濟負擔。
高雄市瑞祥高中陳盈智、謝易庭也獲得七十四級分。陳盈智對物理和生物醫學都有極濃厚興趣，他說，讀書不是花時間就好，深入探索並動手實驗才能完整掌握；謝易庭的興趣在醫學，想選讀牙醫學系。
看更多！請加入自由時報粉絲團
學測昨放榜，高雄女中潘妍廷拿到七十五滿級分，潘媽媽在產檢時，得知她是染色體異常的孩子，仍將她生下，成長過程沒有影響健康，卻引發她學醫的興趣，…
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 下週國內油價 估小降1角
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 證券行情表、證券表格
- 42歲銳大叔 可望三度加盟猿
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 〈朵朵小語〉 有愛的人
- Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 老農天冷就腳痛 周邊動脈阻塞險截肢
- 川普改提勞工部長人選 首位西語裔閣員
- 連142場未連敗 勇士寫紀錄
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
- 1天1杯含糖飲料 11歲女童罹脂肪肝
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 自由廣場》用科技實現崑濱伯的願望
- 小嫻心疼婆婆不多說 今生無子也無憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 臉書暴露身分與行蹤…
- 殷仔勤練打 拚場上續航
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 琳西蘿涵昔遭諷 今力挺川普
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 毒殺手法俐落 卻不知金身分
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 待命算工時？ 賀陳旦︰難規定
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 2/16 威力彩頭獎摃龜
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- SUBARU南崁新點 服務全方位 深耕台灣打造大器展示中心 優質尊榮有溫度的購車體驗
- 自由廣場》黃也一票 黑也一票
- 7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科
標題：〈南部〉基因異常 雄女潘妍廷滿級分立志行醫
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email