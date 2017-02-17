〈南部〉赴玉里探子弟 東港親屬團漸凋零

2017-02-17

〔記者陳彥廷／東港報導〕廿五位設籍屏東縣東港的花蓮玉里「住民」，他們久居在花蓮玉里兩家醫院的長照中心，每年最期待元宵後家人的探視，但隨時光荏苒，有體力翻山越嶺的家屬越來越少，一年一度「懇親」更顯可貴。

衛福部玉里醫院和台北榮總玉里分院精神病友長照中心收容廿五位東港住民，由於住民返家不易，為解思親之情，東港鎮公所元宵後帶眷屬到玉里探視住民，已成廿餘年傳統。

小雨（化名）從花樣年華住進長照中心，現在已滿頭華髮，母親阿罔姨高齡近九十歲，因體力不佳已數年未探視她，前天她搭逾五小時的車，阿罔姨到病房時小雨雖認出媽媽，但情緒無法平復，在房內跺步，令人鼻酸。

「懇親」隨親友團年紀增長日漸淍零，東港鎮長徐志雄及縣議員林蔡鳳梅到場發紅包，分享春節氣氛。徐志雄說，住民年紀漸長，東港雙親也更老邁，除帶眷屬前來見久違親人，也代表鄉親來探視東港子弟。