〈南部〉團體戰＋LINE教學 全班7成5逾60級分
2017-02-17
記者黃明堂／特稿
台東高中三年九班學測成績大放異彩，全班四十人有三十人拿到六十級分以上佳績，團體戰加上通訊戰是致勝關鍵；台東女中三年甲班異曲同工，卅八人也有十七人拿到六十級分以上。
東女3年甲班38人 也有17人破60級分
學測是全國性大考，但同班同學之間也有競爭關係，不過東中三年九班同學仍互相合作，在導師陳嬿羽帶領下，各科分設小老師，除了在教室相互指導，更在LINE開設二個群組及臉書一個群組，進行發問及教學，遇到疑難雜症，都可PO文求解。各科老師甚至校長張瑞杰都加入群組，進行互動式學習，也抒發心情，相互鼓勵。
來自海端的布農族學生胡峻浩入學時國中會考只有3A2B的中上程度，這次學測拿到六十八級分，他說，進到這個班級學習風氣很好，同學相處也和諧，成績才得以大幅推進。
陳嬿羽說，三年九班雖然是數理班，但同學不是只會讀書，而是均衡發展，校慶拔河全校第一名，球類競賽也第一，田徑只輸體育班，多運動對學業有明顯加乘效果。
更難能可貴的是，這班孩子還有好心腸，去年暑假尼伯特侵襲，校園重災，學生雖然都有受災，卻幾乎全班到齊，連續三天到校復建校園。
東女三年甲班卅八位學生，共有十七人學測拿六十級分以上，同樣運用團體學習；英文滿級分的四人都在這班，原來導師卓世慧就是教英語，請學生訂雜誌，廣泛課外閱讀，並進行報告分享，效果相當好。
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