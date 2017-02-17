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〈南部〉晨讀、適度打怪紓壓 高分生分享

2017-02-17

〔記者邱芷柔／屏東報導〕學測成績公布，不少學校出現黑馬，他們各有讀書方法，陸興高中七十級分學生李紹慈，每天清晨四點半就起床唸書，還帶動宿舍學妹晨讀；今年最多七十級分學生的屏東中學，則有學生適當玩手機遊戲來紓壓。

家住高雄六龜的李紹慈，從國中就跨區到屏東就讀，住校的她每天清晨四點半就起床唸書，她說，學測前幾乎都晚上十一點前睡覺、早上四點半起床，她覺得早上唸書的效果很好，很有信心上台大法律系。

屏東中學榜首七十四級分的林紘晟說，除了有家教幫他補強學科，他也從練武術中培養專注力，平常也關心社會議題，去年底還曾北上力挺婚姻平權活動，他想就讀台大生物產業傳播暨發展學系。

美和高中七十四級分的周柔均說，她第一次模擬考時英文作文只考七分，在老師指導下自備「單字本」，她認為唸書「時間不是重點，重點是要讀進去」，所以回家後都早早就寢。

屏中學生也分享，在讀書讀累時會花半小時到一小時玩手機遊戲，用「打怪」來紓壓。

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