〈南部〉《學測成績》屏東2人74級分 台東最高72級分

2017-02-17

屏東高中70級分以上12人

〔記者邱芷柔、黃明堂／綜合報導〕大學學測成績昨天出爐，屏東今年最高分是兩名七十四級分學生，分別在屏東高中與美和高中，有數理資優班的屏東高中，是全縣拿下七十級分以上學生最多的學校，共有十二人。

東中、東女共54人破60級分

而台東唯一破七十級分的是台東高中吳博文七十二級分，但是台東高中及女中，共有五十四人拿到六十級分以上，多於去年，整體而言表現進步。

據統計，七十級分以上學生人數，屏東高中十二位、私立美和高中四位、屏東女中三位；屏北高中、私立陸興高中、私立屏榮高中各有一位；潮州高中最高分為六十八級分、大同高中最高六十四級分。

數學、國文偏難 拉下成績

各校分析，這屆學測以數學影響最大，數學難度偏高，造成學生數學成績都不盡理想，以數理能力掛帥的屏中，拿下數學滿級分的也僅有四人，對文組學生來說殺傷力大。

屏中七十四級分的是林紘晟，七十二級分為吳彥緯、王鼎言、王駿鈜、涂晏銘、曹家誠，七十一級分為林鈺荃、陳宥潾、王祥瑀、柯炤宇，七十級分為陳宗強、彭志偉。

屏女最高分為黃毓婷七十一級分，何溪林、許錦文則拿下七十級分。

美和高中七十四級分為周柔均，鄭仲倫七十二級分，李治杰七十一級分、李奕勳七十級分。

屏北高中蔡祐欣七十一級分；陸興高中李紹慈七十級分；屏榮高中廖健伊七十級分。

屏東七十級分以上的學生幾乎全是留縣升學，其中有六人獲教育部留縣升學獎學金、三人獲屏東縣留縣升學獎學金；表現優異的美和中學，七十級分以上的四名學生也都是屏東在地學子；而以七十一級分拿下學校創校十三年來最高分的屏北高中蔡祐欣，國中會考成績可以進屏女，但她選擇離家近的屏北高中就讀，同樣考出好成績。

另外，台東高中今年學測有卅二人拿到六十級分以上，比去年增加九人，除吳博文七十二級分，次高分是胡沐恩及魏呈恩均六十九級分；台東女中共廿二人拿到六十級分以上，比去年多一人，最高分是吳蕙昕及徐明真，都六十九級分。

台東高中校長張瑞杰分析，今年數學及國文偏難，七十級分以上確實減少，今年全國滿級分人數也急遽下降，台東高中今年的成績也有一些變化。

張瑞杰說，尖端分數雖然下降，但這次全校六十級分以上的人數卻大幅成長將近四成，達頂標六十二級分的有廿三人，比去年十二人增加近倍，可見整體表現是進步的。

台東女中說，東女達頂標六十二級分以上的有十三人，各科級分頂標方面，國文頂標有六十一人，比去年增加十五人，自然科頂標有廿三人，也較去年增加四人。