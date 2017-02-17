〈南部〉大樹農會選舉激戰 總幹事控文宣抹黑
2017-02-17
張清榮對吳利成提告
〔記者洪臣宏／高雄報導〕十九日全國農會改選登場，大樹區接連出現二份文宣，質疑大樹農會內場派經營問題，農會總幹事張清榮指控這是抹黑、造謠，依農業金融法、農會選罷法狀告前市議員吳利成，吳大方坦承：「是我發的，我負責！」
本月十三、十四日，大樹區接連出現以吳利成、大樹農會改革聯盟陣線署名的文宣，分別以夾報、郵寄方式寄給農民，內容質疑溪埔辦事處因營運不佳停業、玉荷包低買高賣、補助款流向等，引發議論，張清榮則向仁武警分局提告吳利成及大樹區一名里長。
張清榮指出，溪埔辦事處因人口減少，每年虧損百萬元，因而遷回姑山倉庫服務北區六里；外場派質疑九十九年至一○四年他爭取的補助款四千八百萬元流向更是抹黑，當初農會陷入困境，必須提出計畫向相關單位爭取經費照顧農民，每筆款項都須經過驗收才能核發，有帳可查。
玉荷包是大樹馳名國內外的農特產，張清榮說，其他機構以每台斤三十至七十元收購，但農會收購價格為一百至七十元，且協助包裝、行銷，打響全國知名度。
張清榮強調，農會二十年前也是因改選陷入激戰，造成擠兌而被接管，他臨危授命擔任總幹事迄今，如今穩健發展，不想看到農會又因為改選而重蹈覆轍，為了穩定金融秩序才會狀告。
吳利成︰數據有依據
吳利成說，農會需要改革，他也希望農會更好，農民獲得更好的照顧，文宣上所有數據，都是依農會決算書去寫的，不希望帳目不清不楚。
張清榮已擔任四屆農會總幹事，這次遇到出身高市農會的高子珺挑戰，戰況激烈。
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