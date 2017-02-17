〈南部〉打造台東設計中心 黃健庭：玩真的
2017-02-17
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣長黃健庭宣示打造台東成為國際幸福城市，他昨天在縣府舉辦的「設計台東首長共識營」指出，台東設計中心是玩真的，希望以設計凝聚台東願景，結合美學推動重大建設。
「把美學、設計融入縣政推動，是台東唯一贏的機會！」首長共識營昨天共有一百多位縣府一、二級主管參加，邀請前政務委員林盛豐等專家經驗分享，展開一整天的課程、座談，參加首長一起射出紙飛機，象徵台東設計中心起飛。黃健庭表示，台東持續要做的重點包括國際化、智慧化與深耕教育、環境永續四大目標，把美學、設計放進這四大目標，才是台東唯一贏的機會。
台東設計中心已於年初成立，由國際及計畫處長余明勳擔任執行長，成立後已初步盤點縣府資源，國計處指出，台東設計中心整合縣府兩百零四項建設需求，將協助融入設計思維，跨局處解決問題，未來台東設計中心將召集大量民間設計師、返鄉青年以及各領域的專業人士，融入原住民族觀點，跨領域凝聚共識，今年將優先協助縣府包括南迴藝術季等十項重要計畫。
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