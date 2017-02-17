〈南部〉全部同額選舉 成功農會改選平靜
2017-02-17
記者張存薇／專訪
台東縣成功鎮農會總幹事吳全德挑戰第五任，不但無人競爭，連農事小組長、會員代表、理事都是「同額選舉」，號稱全台東縣選情最平靜的農會。
五十八歲的吳全德從基層做起，民國七十年就進農會服務，九十二年時因第十四屆總幹事中途改選，他一接任就是三屆多、十四年，僅改選時與人競爭，之後每次都是績優總幹事、也無人挑戰。
個性豪爽的吳全德學商出身，腦筋特別靈光，他說，原本成功鎮以種桶柑為主，他上任後輔導農友改種高經濟效益的臍橙，一步一腳印的打響三仙台臍橙知名度，成功行銷。
吳全德說，東部運輸成本比西部高，最好是走「小而美」多元路線，他也帶頭推廣種咖啡、做牛肉乾、養田蛙，甚至九孔養殖戶因碰到海洋弧菌問題影響生計，他也幫民眾申請白蝦產銷班，還跑到東北角學養殖、處理蝦腸等技術，讓白蝦也成為成功鎮人氣產品。
至於養殖田蛙，吳全德說，在地阿美族人從小就有吃田蛙的習慣，因此銷售以在外縣市工作、尤其是做粗重工作的鄉親為主，一方面讓鄉親吃到家鄉味，一方面也可補充營養。
對於未來，吳全德說，希望與台東區農業改良場合作推廣「木虌果」，研發養生健康食品，穩定成為農會的「金雞母」。
這次選舉是吳全德第五度參選，因為成功領航，無人挑戰他，連帶基層選舉也很平靜，像會員代表卅一席、農事小組長七名、理事九人全部「同額選舉」。
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