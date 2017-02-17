〈南部〉萬丹農會選舉 在野派主帥李麗卿被認定失格
2017-02-17
〔記者葉永騫／萬丹報導〕競爭激烈的屏東縣萬丹鄉農會選舉出現變盤，在野派主帥前農會理事長李麗卿因為理、監事候選人資格被認定不符，對選情投下震撼彈，當權派農會總幹事張枝烈說，一切皆依規定和程序辦理，對選情表示樂觀。
在野派另一人也被判定資格不符
萬丹鄉農會選舉競爭激烈，地方派系南派支持的當權派與北派支持的在野派，雙方競爭從上次選舉延續到這次，當權派由農會總幹事張枝烈領軍，在野派則是前農會理事長李麗卿掛帥，由於上次選舉在野派一度取得優勢，因此這次來勢洶洶，企圖搶下農會多數席次，當權派不敢大意，佈局格外綿密，雙方基層廝殺激烈。
不過近日出現變盤局面，李麗卿因萬丹自來水挖井問題被判刑六個月，由於屏東地檢署還沒有正式裁定罰金，李麗卿的理事候選人資格被認為不符，而在野派另一名候選人也遭判定資格不符，使得在野派理、監事候選人一下子少了二人，雖然縣府接到陳情後要求審查小組再查驗，但是張枝烈表示，農會選舉有一定時程，不能因為個人問題延後資格審查，仍認定兩人沒有候選人資格。
此項變化，很可能造成在野派理、監事候選人無法過半，不過雙方仍全力在代表選舉上衝刺，企圖拿下過半席次，再進行理、監事選舉的決戰。
李麗卿說，她將全力在基層努力，絕不放棄；而張枝烈則對選情相當樂觀，認為十九日選舉開票後就能見真章。
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