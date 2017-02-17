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〈台北都會〉北極嬌客紅喉潛鳥 病逝將解剖

2017-02-17

〔記者林欣漢／基隆報導〕本月十一日現蹤基隆大武崙沙灘來自北極的嬌客紅喉潛鳥，因沾上油污無法飛行，被送往台北市立動物園治療，昨天下午突然傳來死亡噩耗，遺體將送往台大獸醫系進行病理解剖，提供未來保育醫療參考。

基隆市動物保護防疫所長陳瑞濱指出，動物園獸醫師昨天一早發現紅喉潛鳥的食慾及精神狀況不佳，給予藥物治療仍未改善，評估後麻醉進行健康檢查，血液檢驗結果發現蛋白質低下、貧血及白血球低下，Ｘ光檢測結果有氣囊炎，昨天下午二時五十三分甦醒，觀察無異狀後，四點決定送回病房繼續藥物治療，但不久即死亡，緊急施予急救後仍回天乏術。

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  • 沾上油污無法飛行的紅喉潛鳥，昨病逝在台北市立動物園。 （基隆市動物保護防疫所提供）

    沾上油污無法飛行的紅喉潛鳥，昨病逝在台北市立動物園。 （基隆市動物保護防疫所提供）

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