〈台北都會〉困流刺網獲救 玳瑁傷癒野放
2017-02-17
〔記者林欣漢／基隆報導〕受困流刺網差點喪命的青少年玳瑁「Hola」，在國立海洋大學海龜救傷中心悉心照料下復原良好，昨天重返基隆望海巷海灘野放，Hola一開始在海灘上還有點膽怯不敢動，看見大海馬上奮力向前爬，潛入水中瞬間就不見蹤影。
海大海洋生物研究所教授程一駿表示，Hola年約二歲多，是一隻正要進入青少年的玳瑁，去年九月被流刺網纏住，被發現時已奄奄一息，有便秘、脫水情形，剛送到海龜救傷中心時，也因為過度驚嚇不敢進食，現在已恢復活力。
在海洋大學海龜救傷中心、基隆市政府產業發展處及台北市福智佛教基金會人員協助下，Hola昨天被送到「基隆市望海巷潮境海灣資源保育區」野放，Hola一開始呆在原地不敢動作，沒多久飛快地游進海裡，程一駿笑說：「玳瑁的活力一向都很好。」
產發處海洋事務科長蔡馥嚀說，望海巷保育區去年五月成立以來，已成為生物安全休憩活動的好地方，希望Hola能平安地成長。程一駿說，以前漁民怕被開罰，不慎捕到海龜等保育類動物也不敢通報，現在有積極宣導鼓勵發現海龜立即通報，即時搶救，不要在海上亂丟垃圾，使沿近海更乾淨。
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