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〈台北都會〉金門高中 學測成績較去年滑落

2017-02-17

〔記者吳正庭／金門報導〕學測成績公布，國立金門高中最高分何冠達七十二級分，他眼見中醫為母親治療的「神奇」，因此決定將來往中醫發展；金中校長廖俊仁表示，今年成績普遍較去年低落，會再加強學生輔導，尤其是英文、數學兩科。

金門高中畢業生有三百二十五人，前三名是何冠達七十二級分、吳苡謙六十七級分、李珺六十六級分。何冠達三年前會考第一名，繼續在學測中蟬聯榜首，同時在英文、社會、自然三科拿到滿分。

他說，本來沒有打算從醫，一年前親眼看到受「乾眼症」困擾的母親，去中醫針灸後症狀緩解不少，且下針的地方是腳部，為何「頭痛醫腳」，讓他覺得中醫「很神奇」，下定決心唸中醫。

何冠達說，他習慣老師教完「馬上複習」、「越早複習越好」，以免考試「塞車」，平均一天唸書的時間是一個半小時。

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  • 金門高中校長廖俊仁（左起）率學測成績優異的何冠達、吳苡謙、李珺與班導黃主真，在校門口跳起象徵勝利的一躍。（記者吳正庭攝）

    金門高中校長廖俊仁（左起）率學測成績優異的何冠達、吳苡謙、李珺與班導黃主真，在校門口跳起象徵勝利的一躍。（記者吳正庭攝）

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