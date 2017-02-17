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〈台北都會〉郭育銘成績好 同學愛當香爐過運

2017-02-17

〔記者林欣漢／基隆報導〕大學學測成績公布，基隆市最高分是私立二信高中郭育銘七十三級分，他在班上是「學霸」，同學在應試前，會先拿筆在他頭上繞幾圈「過爐」，為考運加持，成績都考得比預期好。

郭育銘同學連振原等人說，郭育銘成績好，他們考試前都會開玩笑地拿筆在他頭上比劃，像過爐祈福求考運，即使是學測考試當天也不例外，有助增加信心，考試結果比預期好，郭育銘也沒有脾氣，大方讓同學「作法」分享智慧。

郭育銘當年原可就讀建中，選擇在地就學，他說，上課專心聽講、勤做筆記才會吸收，晚自習結束回家就睡覺，從沒熬夜也不補習，這次因作文影響國文十三級分，沒有滿級分，坦言有點小失望，會繼續力拚第一志願台大電機。

國立基隆高中今年整體成績也較去年提升，最高分七十一級分黃耕偉、第二高分六十七級分林承漢剛好都是從明德國中射擊班畢業的同學，兩人同窗六年，相互學習砥礪，互補對方的不足之處。

國立基隆女中最高分六十九級分李伯錦，上課專心聽講、回家溫習，從不熬夜念書，在校成績很好，一直維持在前三名，目標是台大物理治療系。

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  • 郭育銘（中）是班上學霸，考試前總被同學當香爐過運。 （記者林欣漢攝）

    郭育銘（中）是班上學霸，考試前總被同學當香爐過運。 （記者林欣漢攝）

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