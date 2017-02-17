〈台北都會〉新北各高中學測沒滿級分 兩人74級分
〔記者翁聿煌、葉冠妤／新北報導〕學測成績昨天公布，新北市最高分兩人七十四級分，分別是市立新莊高中董冠瑋與私立及人高中簡彤恩，兩人異口同聲說，上課專心學習，遇問題就請教老師搞懂為止，是他們考出好成績的秘訣，兩人也都想朝醫學系發展，立志濟世救人。
董冠緯是新北榜首 想選讀牙醫系
新北市公私立高中今年學測成績整體表現較去年略有進步，七十四級分兩人、七十三級分四人、七十二級分六人、七十一級分廿一人、七十級分十九人。
董冠緯獲得七十四級分，是全校冠軍和新北榜首，他當年國中會考4A11B，英文失常只拿了B++，靠著打破砂鍋問到底的愛發問精神，終於在大學學測「雪恥」，英文拿了滿級分。
董冠緯說，爸爸是小兒麻痺患者，但擁有碩士高學歷，也是家中的經濟支柱，每天早上看著爸爸出門上班相當辛苦，因此也讓他立志早日獨立，「算給爸爸一個交代！」未來他想選讀牙醫、藥學或營養學系。
簡彤恩未曾補習 跟著學校進度學習
同樣是七十四級分的簡彤恩說，自己國中三年與高中三年都未曾補習，每天跟著學校課程進度學習，專心上課，且遇到不懂的部分立即發問，晚上與週末假日也都留在學校複習功課，再自己上網找歷年題庫、作文範本反覆練習，是她保持好成績的唯一方法，她想念醫學系。
北大高中首屆畢業生 最高73級分
新北市扶植重點高中、北大高中，今年首屆畢業生邱譯考出七十三級分，他畢業於土城的中正國中，以4A1B會考成績選擇北大高中，在學期間積極參與機器人競賽、數學科展、資訊學科能力競賽，屢獲佳績，他也找到自己對資訊工程的興趣，希望錄取台大資工系。
丹鳳高中學生許斯閔家境清寒，卻刻苦向學，除了拿到新北市學科能力競賽生物組第一名外，高三開始留校內晚自習，假日與同學相約圖書館讀書，課餘打排球紓壓，憑藉老師教導及同儕互相鼓勵，考出七十級分，希望能就讀陽明大學生物相關學系。
板橋高中詹依燃從小父母離異，國小在中國廣東就讀，升高中時母親與繼父在香港工作，留她一個人在板橋租屋生活與上學，詹依燃說，母親辛苦工作賺錢給她念書，她唯有好好念才能報答，三年來不看電視，週末假日也在學校圖書館和補習班度過，思念媽媽時，最喜歡聽五月天的歌，尤其是「乾杯」中的歌詞，陪她撐過情緒低落時刻，考得六十六級分，希望能念國立大學資訊工程系。
安康高中趙翊君父母為緬僑，從小生活困苦且適應不良，但她很有語言天分，說得一口流利國語、閩南語、客家語、緬甸語和英語，還拿下上學年度國語文競賽高中學生組客語演說市賽第二名，高一時獲選參加美國辛辛那提短期留學，並擔任國際交流場合接待大使，學測成績六十一級分，希望念心理諮商相關科系，幫助人解決問題。
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標題：〈台北都會〉新北各高中學測沒滿級分 兩人74級分
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