〈北部〉毛孩警察授階 升官1線4星
2017-02-17
〔記者花孟璟／花蓮報導〕「第一次替警犬授階，感覺好特別」！玉里警察分局長鍾德勳昨為新進警員馬正傑、曾冠穎、吳傳傑及周峻羽授階，當中也包括玉里警分局卓樂派出所的「毛孩警察」王小胖，而且從原本一線三升官為「一線四星」巡佐，但是毛毛警並無薪餉，是「榮譽職」不支薪！
卓樂派出所副所長王國說，王小胖以所為家，每次出勤從事犯罪、毒品、反詐騙宣導，王小胖都能稱職地成為親善大使角色，愛犬能「升職」他與有榮焉。
鍾德勳說，小胖今年四歲，一歲多就「從警」投入預防犯罪宣導，牠的年紀相當於人類二十八歲，為了感謝王小胖的貢獻，特別利用這次授階替小胖「升官」，希望牠往後「繼續加油」。
王小胖是隻體格壯碩、毛色黑亮的台灣高山犬，尾巴永遠都是上翹捲曲，十分漂亮！牠是卓樂派出所副所長王國的愛犬，王國說，王小胖在派出所內很受歡迎，不但社區的小朋友常來找牠玩耍，就連犯嫌進警局「劍拔弩張」的時刻，看到王小胖的「笑臉」，現場氣氛也會緩和很多，於是動念為他製作警犬制服，每次只要有反詐騙、反毒、反酒駕等宣導，小胖都是最佳大使，走到哪都吸引人、民眾還會主動親近王小胖要合照，警方藉此機會立刻遞出宣導單張，「瞬間拉近警察和民眾距離」。
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