〈北部〉減輕媽媽負擔 新移民之子捨台大
2017-02-17
〔記者江志雄／宜蘭報導〕羅東高中「新移民之子」沈永聖，學測成績七十級分，有機會上台大，但出身中低收入家庭的他，決定就讀有獎助學金及學雜費減免的清大，希望減輕母親肩上重擔。
沈永聖的母親來自越南，嫁到宜蘭後育有一對子女，女兒目前讀大二，她白天到工廠當作業員，晚間在家車衣服貼補家用，每天幾乎做到半夜，是家中經濟支柱；懂事的沈永聖從小幫媽媽做代工，學業成績也一直很優異，考進羅高經常名列前茅。
沈永聖一個多月前參加清大「拾穗計畫」雀屏中選，享有學雜費減免，一年另有十萬元獎助學金；他為證明自己實力仍報考大學學測，得到七十級分。他說，若非經濟因素考量，第一志願是台大電機系，但不讓媽媽太辛苦，要讀有獎助學金的清大，立志成為研發工程師，大學畢業後，盼就近到竹科上班，分攤家庭經濟壓力。
談到媽媽含辛茹苦，沈永聖語帶哽咽說：「因為家境不好，我必須更加努力。」求學過程，受到不少人幫助，在師長鼓勵下，他不輕易向環境低頭，將繼續力爭上游，回饋媽媽養育之恩。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
桃園市農會理事長2搶1 藍綠激戰
楊長浩、李文政 料將雙雄對決農會、漁會分別在十九日與三月十八日改選，各區農會的總幹事候聘名單已經公布，十九日將進行會員代表、農事小組長、副組…
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 下週國內油價 估小降1角
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 證券行情表、證券表格
- 42歲銳大叔 可望三度加盟猿
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 〈朵朵小語〉 有愛的人
- Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 老農天冷就腳痛 周邊動脈阻塞險截肢
- 川普改提勞工部長人選 首位西語裔閣員
- 連142場未連敗 勇士寫紀錄
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
- 1天1杯含糖飲料 11歲女童罹脂肪肝
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 自由廣場》用科技實現崑濱伯的願望
- 小嫻心疼婆婆不多說 今生無子也無憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 臉書暴露身分與行蹤…
- 殷仔勤練打 拚場上續航
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 琳西蘿涵昔遭諷 今力挺川普
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 毒殺手法俐落 卻不知金身分
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 待命算工時？ 賀陳旦︰難規定
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 2/16 威力彩頭獎摃龜
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- SUBARU南崁新點 服務全方位 深耕台灣打造大器展示中心 優質尊榮有溫度的購車體驗
- 自由廣場》黃也一票 黑也一票
- 7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉減輕媽媽負擔 新移民之子捨台大
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分