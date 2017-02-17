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〈北部〉減輕媽媽負擔 新移民之子捨台大

2017-02-17

〔記者江志雄／宜蘭報導〕羅東高中「新移民之子」沈永聖，學測成績七十級分，有機會上台大，但出身中低收入家庭的他，決定就讀有獎助學金及學雜費減免的清大，希望減輕母親肩上重擔。

沈永聖的母親來自越南，嫁到宜蘭後育有一對子女，女兒目前讀大二，她白天到工廠當作業員，晚間在家車衣服貼補家用，每天幾乎做到半夜，是家中經濟支柱；懂事的沈永聖從小幫媽媽做代工，學業成績也一直很優異，考進羅高經常名列前茅。

沈永聖一個多月前參加清大「拾穗計畫」雀屏中選，享有學雜費減免，一年另有十萬元獎助學金；他為證明自己實力仍報考大學學測，得到七十級分。他說，若非經濟因素考量，第一志願是台大電機系，但不讓媽媽太辛苦，要讀有獎助學金的清大，立志成為研發工程師，大學畢業後，盼就近到竹科上班，分攤家庭經濟壓力。

談到媽媽含辛茹苦，沈永聖語帶哽咽說：「因為家境不好，我必須更加努力。」求學過程，受到不少人幫助，在師長鼓勵下，他不輕易向環境低頭，將繼續力爭上游，回饋媽媽養育之恩。

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  • 羅高「新移民之子」沈永聖決定就讀有獎助學金的清大，減輕母親肩上重擔。（記者江志雄攝）

    羅高「新移民之子」沈永聖決定就讀有獎助學金的清大，減輕母親肩上重擔。（記者江志雄攝）

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