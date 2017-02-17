| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉中大獎放鞭炮？彩券行慶子考高分

2017-02-17

〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年農曆年前後連續開出三次百萬大獎，花蓮市中山路一家彩券行昨天早上老闆開心放鞭炮，鄰居都訝異「難道又中獎了嗎」？！但這次慶祝的卻不是中大獎，而是老闆彭成坤的一對茹素雙胞胎兒子在大學學測考到七十二級分、六十八級分佳績！彭成坤說，這是他「人生最大獎」，打算把彩券行收掉不做了！

昨天大學學測上午九點開放成績查詢，花蓮四維高中畢業班學生正在高雄畢旅，一早就迫不及待查成績，最高分的彭勝軍七十二級分，而他的雙胞胎弟弟彭勝康六十八級分。哥哥彭勝軍說「成績覺得還滿意」，以後希望上醫學院走外科系，弟弟彭勝康則說，他也想從醫走內科系「以後兄弟可以一起開業」。

而彩券行老闆夫婦一早查到兒子考高分，高高興興地拿出鞭炮來放，鄰居朋友道喜：「教出這麼棒的孩子很厲害喔」。

彭成坤說，二兒從小就乖巧善良，連蚊子、螞蟻都不願打死，六歲閱讀注音符號的佛教童書後，主動跟爸媽說「我們想要吃素」，讓都吃葷食的全家人嚇一大跳。

他說，兒子從沒讓他擔心過，長期保持全班前五名內，也不曾補習，念書都靠自己，還自行報名參加讀經班、醫學及生物科學營隊、念英文，完全不需督促，高一就通過英檢中級，假日還跟著阿公阿嬤到海邊撿垃圾、當義工。

而彭爸經營的彩券行，今年農曆年前後連續開出刮刮樂一百萬元、百萬大紅包等獎，彭爸說，兒子平常都會幫忙賣彩券，過年得獎的刮刮樂是弟弟親手遞給客人，大樂透得獎「百萬大紅包」的客人電腦選號則是哥哥賣出，現在回想起來：「似乎老天有預兆」。

廣告
  • 雙胞胎兄弟哥哥彭勝軍（右一）考七十二級分、弟弟彭勝康（左一）六十八級分，過年和姊姊一起家族旅遊。（彭爸爸提供）

    雙胞胎兄弟哥哥彭勝軍（右一）考七十二級分、弟弟彭勝康（左一）六十八級分，過年和姊姊一起家族旅遊。（彭爸爸提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
武陵4、私校3 桃園全市7人滿級分

大學學測昨天公布成績，全市共有七人滿級分，分別為國立武陵高中四人、私立復旦高中兩人、私立新興高中一人；國立陽明高中則有兩人七十三級分；在市立高中方面，大園高中、南崁高中各有一人七十二級分。74級分 武…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：〈北部〉中大獎放鞭炮？彩券行慶子考高分


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.