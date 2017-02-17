〈北部〉中大獎放鞭炮？彩券行慶子考高分
〔記者花孟璟／花蓮報導〕今年農曆年前後連續開出三次百萬大獎，花蓮市中山路一家彩券行昨天早上老闆開心放鞭炮，鄰居都訝異「難道又中獎了嗎」？！但這次慶祝的卻不是中大獎，而是老闆彭成坤的一對茹素雙胞胎兒子在大學學測考到七十二級分、六十八級分佳績！彭成坤說，這是他「人生最大獎」，打算把彩券行收掉不做了！
昨天大學學測上午九點開放成績查詢，花蓮四維高中畢業班學生正在高雄畢旅，一早就迫不及待查成績，最高分的彭勝軍七十二級分，而他的雙胞胎弟弟彭勝康六十八級分。哥哥彭勝軍說「成績覺得還滿意」，以後希望上醫學院走外科系，弟弟彭勝康則說，他也想從醫走內科系「以後兄弟可以一起開業」。
而彩券行老闆夫婦一早查到兒子考高分，高高興興地拿出鞭炮來放，鄰居朋友道喜：「教出這麼棒的孩子很厲害喔」。
彭成坤說，二兒從小就乖巧善良，連蚊子、螞蟻都不願打死，六歲閱讀注音符號的佛教童書後，主動跟爸媽說「我們想要吃素」，讓都吃葷食的全家人嚇一大跳。
他說，兒子從沒讓他擔心過，長期保持全班前五名內，也不曾補習，念書都靠自己，還自行報名參加讀經班、醫學及生物科學營隊、念英文，完全不需督促，高一就通過英檢中級，假日還跟著阿公阿嬤到海邊撿垃圾、當義工。
而彭爸經營的彩券行，今年農曆年前後連續開出刮刮樂一百萬元、百萬大紅包等獎，彭爸說，兒子平常都會幫忙賣彩券，過年得獎的刮刮樂是弟弟親手遞給客人，大樂透得獎「百萬大紅包」的客人電腦選號則是哥哥賣出，現在回想起來：「似乎老天有預兆」。
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標題：〈北部〉中大獎放鞭炮？彩券行慶子考高分
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