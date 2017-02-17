〈北部〉學測滿級分 宜蘭2人
2017-02-17
宜蘭：73級分侯思筠想當刑警
〔記者林敬倫、江志雄／宜蘭報導〕大學學測公布成績，宜蘭縣唯二滿級分都在國立宜蘭高中，全縣七十級分以上學生有廿八人。羅東高中最高分是七十三級分侯思筠，她愛看推理小說，從小想當警察，想讀警大當刑警除暴安良。蘭陽女中游雅茜七十三級分也是學校最高分，酷愛挑戰的她，喜歡運動健身練腹肌。
宜蘭高中七十級分以上有十二人，其中黃奕鈞及魏駿宇七十五級分，是宜縣唯二滿級分學生；羅東高中七十級分以上有十人、蘭陽女中三人；私立中道高中兩人、慧燈高中一人。
羅高去年滿級分兩人，七十級分以上十九人，今年成績不如預期；校方認為數學題目難，對女學生較多的學校比較吃虧；全校最高分侯思筠，數學十三級分，其他四科皆滿級分，外表溫柔的她捨棄台、清、交等名校，想讀警大一償當刑警的夙願，被問到爸、媽是否支持她當警察？侯思筠用堅定語氣說：「家人會尊重我的決定」，並深信自己能成為出色的刑警。
蘭女的游雅茜平常愛看醫生進行手術的影片，學習醫術；她說，「神經外科的黑色喜劇」這本書對她影響很大，內容講述外科醫生充滿挑戰的工作，讓她為之著迷，未來目標進入醫學系或電機系就讀，希望把自己喜歡的醫學與電機作結合，發揮所長。
游雅茜除了讀書，也會健身練腹肌，藉由運動流汗可以紓壓，考取好成績另一個祕訣是規律作息及有效率的時間安排，她從不熬夜，晚上十一點一定就寢。
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