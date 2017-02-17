〈北部〉學測滿級分 花蓮1人
2017-02-17
花蓮：高分群7人想念醫學系
〔記者花孟璟／花蓮報導〕一○六年大學學力測驗昨公布成績，因題目偏難，花蓮區只有一人滿級分，為花蓮高中盧謙，而花蓮區七十級分以上考生包括花中十二人、花女五人、慈濟高中二人、四維高中一人共計廿人，其中七人以醫學系為志向！
學測昨天上午成績出爐，今年因題目較難，全國滿級分的總人數一百一十八人，比去年減少二十人，除了滿級分一人之外，各校加總共二十人考到七十級分以上，以花蓮高中人數十二人最高，十二名七十級分高分生有五個想念醫學系，包括七十四級分孫聖晏、七十三級分江選文、七十一級分王靖騰及七十級分的葉秉澄，五人都認為「當醫生可以助人」，是很棒的職業。
立志讀醫的江選文說，原本並未特別對醫學系有興趣，直到有次聽老師說，花中有一名當醫生的學長還到印度擔任無國界醫生，令他心生嚮往，盼以後當醫生也能向學長看齊、加入無國界醫生組織，到世界各國醫病助人，也能認識各國風俗文化；江選文也說，雖然醫界有聲音「醫生愈來愈不好當」，但個性樂觀的他認為，其實各行各業都有其難處，因此「熱忱最重要」，只要有心、任何困難都能突破。
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