〈北部〉邱鏡淳影射收回扣改判無罪 鄭永金：上訴到底

2017-02-17

認定發言有所本 更一審逆轉

〔記者楊國文、黃美珠、廖雪茹／綜合報導〕新竹縣長邱鏡淳被控兩年多前競選連任時，影射對手、現任台灣省諮議會議長鄭永金收公共工程回扣，以「搓湯圓」方式擺平司法案件，一、二審被依違反選舉罷免法判刑四月、褫奪公權一年，高等法院更一審認定邱未指名道姓、發言有所本，主觀上不具實質惡意，昨天逆轉改判無罪，還可上訴。

邱鏡淳表示「感謝司法還我公道，未來將持續推動新竹縣各項建設」； 鄭永金則回應，還沒有收到判決書，不便發表言論，但「我一定會上訴到底」。

鄭永金提起自訴指稱，邱鏡淳一○三年十一月廿五日下午，在新竹縣橫山鄉發表政見時，公開表示「桃山隧道包商全部賠光光… 回扣全部拿光光」、「因為這個人，非常會做人，非常會這樣搓湯圓，檢察官其他全被他搓光光」等語，影射他收受工程包商回扣，並以「搓湯圓」方式擺平司法案件，已傷害其名譽和影響縣長選情。

審理時，邱鏡淳稱當時未指名道姓，且是用客語說「搓粄圓湯」，意指鄭很會作公關、做人，卻被誤譯成國語的「搓湯圓」。

一、二審認定邱公開傳播未經證實的耳語及臆測，判刑四月、得易科罰金十二萬元、褫奪公權一年。

更一審法官認為，邱未指名道姓，且鄭在縣長任內確有部屬因收賄被判刑，也有多項工程以統包方式招標由包商承作，其中桃山隧道工程還發生後續工程款糾紛，調查局為此曾調閱工程招標案卷調查，認定邱的發言有所本。