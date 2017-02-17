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〈北部〉流標5次 竹南泳池委外找嘸人

2017-02-17

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮立游泳館去年底委外合約到期，至今沒廠商願意投標營運，引發民怨。竹南鎮長康世明說，正在進行第六次招標，如再沒人投標，三月初合約要大幅修改。

竹南游泳池已有十五年，館內還有三溫暖、男女烤箱及兒童遊戲池等設施。公所委外經營，去年十月在合約到期前，公所擬訂合約，預計調整票價，重新招標，卻連續流標五次。

今年初至今，竹南游泳池鐵門緊閉，大門外張貼「暫時封館」公告，說明正「積極招商」，讓許多長期習慣到竹南游泳池使用的民眾一再撲空。

原本新合約規定廠商，全票最高不得超過一百元，半票不得超過六十元。有地方人士直言，公所開出的票價規範，讓廠商認為沒利潤，才會卻步不想投標。

康世明表示，前幾次沒人投標後，商討將全票調高至一百五十元、半票不得超過一百二十元，但還是沒有廠商進駐。

康世明強調，仍會積極對外招標，並上網公告相關訊息，是否再調整票價、規範，將視第六次招標結果，若再乏人問津，三月初會大幅度修改合約。

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  • 竹南鎮立游泳池從年初至今都大門深鎖。（記者許展溢攝）

    竹南鎮立游泳池從年初至今都大門深鎖。（記者許展溢攝）

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