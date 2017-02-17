〈北部〉《竹苗鬧天穿》循古禮祭天 竹市長邀19日來同樂

大學學測昨天公布成績，全市共有七人滿級分，分別為國立武陵高中四人、私立復旦高中兩人、私立新興高中一人；國立陽明高中則有兩人七十三級分；在市立高中方面，大園高中、南崁高中各有一人七十二級分。74級分 武…