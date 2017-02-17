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〈北部〉《竹苗鬧天穿》循古禮祭天 竹市長邀19日來同樂

2017-02-17

〔記者廖雪茹、黃美珠、蔡彰盛／新竹報導〕昨天「天穿日」，新竹市與新竹縣橫山、新豐、芎林、北埔、峨眉及竹東、新埔等鄉鎮，都舉辦熱鬧活動。

「樂活橫山慶天穿」結合減碳、樂活、環保概念，舉行補天祈福儀式、童玩DIY、創意客家米食教學及製作與社區餐桌等，晚上還有松興戲劇團等客家大戲演出。

新豐鄉安排客家山歌比賽及社區媽媽表演、菜包等客家米食DIY；新埔鎮補天穿，用布包紅蛋，再把彩蛋塞入印有「天穿日」字樣的平面上，象徵當年女媧補天，並邀新星國小師生參加，分食平安湯圓。

新竹市長林智堅昨到開台金山寺循古禮祭天，並邀請市民十九日到關新公園參加天穿日活動。

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