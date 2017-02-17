〈北部〉《竹苗鬧天穿》苗栗9鄉鎮 有吃有玩活動一籮筐

2017-02-17

〔記者許展溢、蔡政珉／苗栗報導〕昨「天穿日」，包括苑裡鎮等九鄉鎮市慶天穿，頭份市公所在老街藝文劇場舉辦「童遊頭份尞天穿」，今年融入許多環保概念。

頭份公所在中正館規劃客家日特展，以大型氣球打造女媧補天情景，還有許多趣味遊戲，展期至三月五日，另外，十九日下午兩點半，舉辦「好客美聲鬧棚棚」不插電音樂會，邀請樂團演出等及資源回收換限量禮。頭份市徐定禎說，盼透過親子互動，邀大家重視環保議題。

通霄鎮公所昨在烏眉紫雲寺舉辦天穿日淨山、祭天活動及武術、音樂和社區表演；大湖鄉在鄉公所前廣場舉辦天穿日活動，眾人製作重達一百二十斤的客家傳統桃粄；獅潭鄉公所於義民廟舉行跳蚤市場、環保市集、音樂會；苑裡鎮公所於三里活動中心辦理客家米食DIY、紙粘土和陶藝DIY，竹南鎮、造橋、三灣及南庄鄉公所也都有天穿日活動，和鄉親同樂。