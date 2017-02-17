〈北部〉《竹苗鬧天穿》竹東賽山歌 遊行揭幕三獻禮祝禱
2017-02-17
連辦53屆 今年1200人參賽
〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東「天穿日」舉辦第五十三屆客家山歌比賽，昨天熱鬧登場，並首度遵循古禮舉行祭天儀式，感謝上天及女媧娘娘保佑；一連四天在客家戲曲公園的賽事，將有一千二百多人大展歌喉，年紀最大的一百歲，最小的只有四歲。
竹東「天穿日」客家山歌比賽，昨早九點半由踩街遊行揭開序幕，各社團以傳統與現代的藝術裝扮，自竹東火車站走到客家戲曲公園，融入客語歌謠、諺語及客家八音和客家方口獅展演，客味十足。
客委會主委李永得致詞表示，竹東是台三線客家庄重鎮，客家山歌比賽邁入第五十三屆，堪稱是客家歌謠的故鄉。
李永得並與新竹縣長邱鏡淳、竹東鎮長徐兆璋擔任主祭，循三獻禮古禮祭祀，三跪九叩祝禱，公所並準備七百份甜粄分享，還有踩鹹菜體驗、手作五色湯圓等。
徐兆璋表示，四天賽程有合唱組、長壽組、少年組、山歌子組、老山歌組、平板組、小調組、超級組、男女對唱組、客家歌謠親子組、客家音樂劇組等，另規劃「山歌新唱」、「山歌隨口」示範演出。
竹東鎮公所表示，十七、十八日晚安排有松興戲劇團演出客家大戲、竹東客家歌手曾仲瑋創作專輯「掌牛哥」簽唱會、金曲客家專輯得主王鳯珠山歌新唱等。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
武陵4、私校3 桃園全市7人滿級分
大學學測昨天公布成績，全市共有七人滿級分，分別為國立武陵高中四人、私立復旦高中兩人、私立新興高中一人；國立陽明高中則有兩人七十三級分；在市立高中方面，大園高中、南崁高中各有一人七十二級分。74級分 武…
網友回應
熱門新聞
- 殺害金正男 印尼籍女嫌照片曝光！
- 許宗力：我認為陪審制有嚴重違憲之嫌
- 下週國內油價 估小降1角
- 雙北最大淫媒 養500娘子軍撈3億
- 證券行情表、證券表格
- 42歲銳大叔 可望三度加盟猿
- 年改、拚經濟特別預算 列優先法案
- 〈朵朵小語〉 有愛的人
- Tiffany黃鑽耀眼 女星爭豔
- 舉薦司改代表起爭議 許宗力承認「踩到地雷」
- 陶淵明不為五斗米折腰 等於放棄130萬月薪？！
- 老農天冷就腳痛 周邊動脈阻塞險截肢
- 川普改提勞工部長人選 首位西語裔閣員
- 連142場未連敗 勇士寫紀錄
- 王瞳日本豔遇 和小鮮肉嘴對嘴
- 〈人生護理站〉 患難相扶持
- 2017日內瓦錶展專輯2：大複雜競技1
- 2017日內瓦錶展專輯6：陀飛輪競技1
- 巴格達遭引爆攻擊 已48死55傷
- 川普斥與俄接觸假新聞 查情報機構洩密
- 1天1杯含糖飲料 11歲女童罹脂肪肝
- 《韓流男神‧牛奶肌養成術》宋仲基
- 自由廣場》用科技實現崑濱伯的願望
- 小嫻心疼婆婆不多說 今生無子也無憾
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Delegation meets US official, legislators
- 臉書暴露身分與行蹤…
- 殷仔勤練打 拚場上續航
- 找黑道喬債... 被A千萬凌虐再索贖金
- 〈小小說〉 然後，我就遇見貓小姐了
- 琳西蘿涵昔遭諷 今力挺川普
- 自由廣場》小姐 大哥 黃復興
- 毒殺手法俐落 卻不知金身分
- 七夜怪譚惡靈進化 大秀軟骨功
- 待命算工時？ 賀陳旦︰難規定
- 自由廣場》最大條的洩密就不管？
- 2/16 威力彩頭獎摃龜
- 陸戰隊駐守AIT 學者：友台象徵
- SUBARU南崁新點 服務全方位 深耕台灣打造大器展示中心 優質尊榮有溫度的購車體驗
- 自由廣場》黃也一票 黑也一票
- 7口之家靠3萬元苦撐 進擊的小氣巨人想讀醫科
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉《竹苗鬧天穿》竹東賽山歌 遊行揭幕三獻禮祝禱
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分