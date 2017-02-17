| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉《竹苗鬧天穿》竹東賽山歌 遊行揭幕三獻禮祝禱

2017-02-17

連辦53屆 今年1200人參賽

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東「天穿日」舉辦第五十三屆客家山歌比賽，昨天熱鬧登場，並首度遵循古禮舉行祭天儀式，感謝上天及女媧娘娘保佑；一連四天在客家戲曲公園的賽事，將有一千二百多人大展歌喉，年紀最大的一百歲，最小的只有四歲。

竹東「天穿日」客家山歌比賽，昨早九點半由踩街遊行揭開序幕，各社團以傳統與現代的藝術裝扮，自竹東火車站走到客家戲曲公園，融入客語歌謠、諺語及客家八音和客家方口獅展演，客味十足。

客委會主委李永得致詞表示，竹東是台三線客家庄重鎮，客家山歌比賽邁入第五十三屆，堪稱是客家歌謠的故鄉。

李永得並與新竹縣長邱鏡淳、竹東鎮長徐兆璋擔任主祭，循三獻禮古禮祭祀，三跪九叩祝禱，公所並準備七百份甜粄分享，還有踩鹹菜體驗、手作五色湯圓等。

徐兆璋表示，四天賽程有合唱組、長壽組、少年組、山歌子組、老山歌組、平板組、小調組、超級組、男女對唱組、客家歌謠親子組、客家音樂劇組等，另規劃「山歌新唱」、「山歌隨口」示範演出。

竹東鎮公所表示，十七、十八日晚安排有松興戲劇團演出客家大戲、竹東客家歌手曾仲瑋創作專輯「掌牛哥」簽唱會、金曲客家專輯得主王鳯珠山歌新唱等。

廣告
  • 竹東循三獻禮古禮祭天，三跪九叩祝禱。（記者廖雪茹攝）

    竹東循三獻禮古禮祭天，三跪九叩祝禱。（記者廖雪茹攝）

  • 竹東「天穿日」第五十三屆客家山歌比賽，由社團踩街遊行揭開序幕。（記者廖雪茹攝）

    竹東「天穿日」第五十三屆客家山歌比賽，由社團踩街遊行揭開序幕。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
武陵4、私校3 桃園全市7人滿級分

大學學測昨天公布成績，全市共有七人滿級分，分別為國立武陵高中四人、私立復旦高中兩人、私立新興高中一人；國立陽明高中則有兩人七十三級分；在市立高中方面，大園高中、南崁高中各有一人七十二級分。74級分 武…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燉雞腿
滋補✧紫米八寶粥
電鍋菜✧蝦仁豆腐
蛤蜊吐沙 4 妙招
轉寄

標題：〈北部〉《竹苗鬧天穿》竹東賽山歌 遊行揭幕三獻禮祝禱


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月17日‧星期五‧丁酉年正月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.