〈北部〉苗市回收場火燒27小時 臭飄8鄉鎮

2017-02-17

未及時釋疑 縣府被罵翻

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗市大坪頂資源回收場火警，燒了廿七小時，臭味一度飄散八個鄉鎮市，甚至遠達通霄，民眾憂心影響健康，疑慮「灌爆」臉書地方社團，但縣府未積極主動釋疑，直到昨天下午四點才對外說明「無立即性危害」，被網友罵翻。

這家資源回收場前天上午十點多發生火警，場內堆放大量塑膠、廢輪胎等易燃物，火勢一發不可收拾，加上地處山區偏郊，缺乏水源，只能仰賴水箱車輪流載水，中繼供水搶救。

火勢前晚七點多獲得控制，但悶燒嚴重，到昨天下午一點半才將火勢撲滅，消防人員不眠不休的搶救，民眾紛紛表達「辛苦」之意，苗栗市公所致贈五萬元加菜金致謝。

但火警產生大量濃煙飄散，包括苗栗市、公館鄉、頭屋鄉、後龍鎮、銅鑼鄉、西湖鄉、竹南鎮、通霄鎮等八個鄉鎮市民眾，在網路反映「空氣中瀰漫燒焦異味」，也憂心空氣中含有有害物質，相互提醒「門窗要緊閉」、「出門記得戴口罩」等，甚至有家長憂心孩子，問「有停課嗎？」

空污相關訊息在火警期間，將臉書社團「洗版」，卻遲遲不見縣府主動說明，民眾罵聲連連，批「縣府環保局漠視空污！」

環保局：無立即性危害

苗縣府表示，縣長徐耀昌在第一時間召集相關局處迅速投入救災及空污監控。環保局監測發現，昨天凌晨懸浮微粒升高到中濃度，但揮發性有機物濃度甚低，應不致有立即性危害。

環保局於滅火後稽查確認，堆置物主要為雜塑膠，非屬環保署公告應回收項目，且場址疑違規使用，將移請農業處查處；空污部分，將依空氣污染防制法規定辦理。