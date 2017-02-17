〈北部〉天公不作美 「圳頭祭」求風調雨順
2017-02-17
〔記者李容萍／大溪報導〕石門水庫蓄水量跌破六成，水情吃緊拉警報，水利署北區水資源局局長江明郎昨天參加石門農田水利會在石門大圳A1隧道入口舉行的「圳頭祭」，典禮由石門水利會會長呂芳堅主祭，祈求風調雨順，不過，天公不作美，石門水庫集水區苦等春雨不來，一階限水恐怕勢在必行。
江明郎表示，石門水庫於民國五十三年完工，當時興建主要目的是為改善桃園台地灌溉水源不足問題，以增加稻米生產、改善人民生活，為國家重大水利建設，水庫興建時並同步興建石門大圳，幹渠廿七公里、分支渠超過一千公里，灌溉面積達二萬二千公頃，與日治時代建設的桃園大圳，並列為桃園台地兩大灌溉系統，對提升稻米生產、穩定人民生活功不可沒。
呂芳堅也說，早期農民每年農曆年過後第一期水稻插秧前舉辦「圳頭祭」，祈求老天保佑當年風調雨順、農田大豐收，此儀式流傳至今已有五十多年。石門大圳目前灌溉面積雖已縮小為約一萬二千公頃，仍是北台灣重要米倉。
針對去年十二月以來，石門水庫集水區降雨量極少，水庫水位節節下降，兩人表示，一期稻作開始供灌後，水位下降趨勢更明顯，辦理圳頭祭別具意義，水利會會加強灌溉管理、珍惜每一滴水，在配合北水局減供措施的同時，盡力滿足農民耕作灌溉之需。
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