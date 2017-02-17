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〈北部〉總量管制 草漯沙丘要設生態園區

2017-02-17

〔記者邱奕統／桃園報導〕市長鄭文燦昨天視察觀音區草漯沙丘時表示，將成立「草漯沙丘生態園區」，以總量管制等方式、不破壞生態為前提，開放民眾觀賞，認識沙丘的自然地景。

鄭文燦說，草漯沙丘是桃園海岸線四大生態之一，也是千百年來形成的獨特地景，市府目前正進行草漯沙丘周邊的海岸生態調查，待總結報告完成，將依「文化資產保存法」，循程序由「桃園市自然地景審議委員會」審議，評估是否指定為自然地景或自然紀念物。

他表示，為了在減少人為破壞下，讓民眾更親近沙丘生態，將研議成立「草漯沙丘生態園區」，並將沙丘列為重要生態教育項目，透過總量管制方式減少人為干擾與污染，並安排解說志工、籌組巡護隊定時巡邏，讓民眾有機會接近、認識這片特殊的自然地景，也將研議成立海岸專責管理機關，讓管理事權能統一。

鄭文燦說，沙丘是草漯的特色，例如草漯國小新建活動中心，就結合觀音的海浪、沙丘等意象建構景觀綠建築，市府將與草漯國小合作，訓練草漯沙丘的解說志工，也會與林務局溝通，在進行定沙作業時，栽植在地植物黃槿等為基礎，營造園區的識別意象。

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  • 觀音區草漯沙丘將成立「草漯沙丘生態園區」，以總量管制等方式、不破壞生態為前提，開放民眾觀賞。（記者邱奕統攝）

    觀音區草漯沙丘將成立「草漯沙丘生態園區」，以總量管制等方式、不破壞生態為前提，開放民眾觀賞。（記者邱奕統攝）

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