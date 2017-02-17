〈北部〉泰豐廢碳渣續污染 居民促快清
2017-02-17
〔記者李容萍／中壢報導〕泰豐輪胎中壢廠一月十七日發生大火屆滿一個月，市議員梁為超昨天與德義里里長楊建雲辦公處召開「泰豐輪胎火災後環境污染改善協調會」，有一百多名里民與會，里民對廠內滿目瘡痍的廢棄碳渣遲未打包運走，砲聲隆隆；泰豐行政處處長張家源對此表示，碳渣須待環保署評估報告出爐後才能運走；市府環保局允諾會督促泰豐早日還給里民清淨家園。
梁為超表示，這場大火有十九萬條輪胎成品被焚燒，造成的廢棄碳渣遲未清理且持續擴散出粉塵，周遭里民每天都有清不完的黑色灰燼，實在不堪其擾，因此召開協調會希望泰豐早日解決問題。
里民們表示，這一個月來，粉塵嚴重污染居家環境，在家裡走上幾步，腳底就會沾上黑色的粉塵，手往牆上一摸也瞬間變成黑色，不僅令人害怕，他們更擔心吸入過多粉塵會誘發疾病，強烈要求泰豐輪胎必須遷廠，同時賠償居家清洗，並對里民的健康負責。
業者：環署報告出爐才能運走
張家源承諾泰豐公司會以恢復居民的生活環境為第一優先，因現場碳渣須等待檢測報告確定不含戴奧辛或其他毒物後，才能申請清運，廠方為了避免粉塵持續擴散，會先集中縮小碳渣的範圍，且會澆水並以太空包密封，避免二次污染。此外，公司也會繼續提供口罩、清潔劑給有需要里民；而里民關切的健康等問題，將召開第二次協調會另行說明。
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