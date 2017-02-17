〈北部〉武陵4、私校3 桃園全市7人滿級分

2017-02-17

〔記者陳昀、鄭淑婷、李容萍、周敏鴻／綜合報導〕大學學測昨天公布成績，全市共有七人滿級分，分別為國立武陵高中四人、私立復旦高中兩人、私立新興高中一人；國立陽明高中則有兩人七十三級分；在市立高中方面，大園高中、南崁高中各有一人七十二級分。

74級分 武陵衝到11人

武陵高中數理資優班的徐紹鈞、陳之玄及科學班的陳宇軒、張文如，四人都拿到滿級分，人數和去年持平，七十四級分從去年的三人躍升到十一人；武陵高中校長林清波說，三年前開放九個特色招生班，佔人數一半的特招生，入學程度稍有落差，沒想到今年學測成果更勝去年，有一○四名學生超過七十級分、四○七名學生超過全國頂標（六十二級分），超過全校應考人數的一半。

林清波表示，這屆學生有一半是特招生，原本對升學成績有些擔憂，段考時曾發生普通班與特招班數學科平均相差二十分，但學測的好表現，證明特招生經過培育還是有好表現。

國立桃園高中今年最高分為吳杰恩、劉姿伶，兩人同為七十三級分，全校共有八人超過七十級分，並有一二七人總級分超過全國頂標。

市立高中方面，南崁高中、大園國際高中各有一人超過七十級分，都拿到七十二級分，南崁高中蕭宏峻有三科獲滿級分。

平鎮區復旦高中有兩人是滿級分，七十級分以上的共有卅五人，傲視南桃園各校。私立新興高中超過七十級分的有十三人，菁英班方瑋婕獲得滿級分，校長魏宏恩表示，今年的學測成績再創歷年新高，方瑋婕也是學校歷屆第四位滿級分。

中大壢中七十級分以上有十一人，總級分超越全國頂標有一四八人，總級分達全國前標（五十五級分）有三九二人，學測最高分的校榜首戴妤珊七十三級分，曾喜民、涂兆宏同獲七十二級分。

另外，內壢高中七十級分以上有一人，六十級分以上有四十五人，校榜首鄭芸獲七十一級分，不但成績優異，也是內壢高中二百公尺短跑紀錄保持者，還參加學校禮儀隊，是接待外賓及參與師鐸獎頒獎典禮親善大使的代表。