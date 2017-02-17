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〈北部〉母親做回收 他72級分拚台大法律

2017-02-17

〔記者陳昀、鄭淑婷、李容萍、周敏鴻／綜合報導〕大學學科能力測驗昨天公布成績，私立新興高中張宇祥來自單親家庭，他的媽媽領有重度身心障礙手冊，靠著資源回收辛苦撫養他與妹妹，他逆境上游考得七十二級分，目標是台大法律系；中大壢中聽覺障礙學生陳家強，社會科考出十四級分，總級分五十七級分，未來希望成為外交官推銷台灣。

張宇祥 處逆境「相信自己」

張宇祥說，爸媽離婚，他與媽媽、妹妹相依為命，媽媽的一眼只能看到光，另一眼需近距離才看得清楚，靠著資源回收及身障補助撐起家中重擔；雖然經濟狀況不好，張宇祥不向逆境低頭，就讀中興國中時名列前茅，師長對他很照顧，家長會也替他設置專戶，贊助他的學費至今。

張宇祥說，原本考上武陵高中，因為覺得私立學校管得嚴且有獎學金，所以選擇新興高中，在讀書及生活上，他常默念「相信自己」，因為家中曾有法律上的困擾，他想就讀法律系。

陳家強 聽障無礙想做外交官

中大壢中聽覺障礙生陳家強，面對聽不清楚的世界，用好奇心探索，廣泛閱讀歷史、地理等書籍，參與日本教育旅行和國際交流活動；特教老師余安瑀說，陳家強在兩歲多時被發現語言發展遲緩，就醫診斷出有五十五分貝的聽損障礙，幸好早療，聽覺障礙無損於他認真求學的毅力。

中大壢中校長胡劍峰表示，陳家強因聽力的限制，容易出現構音異常的問題，他卻能字正腔圓地說出流利中文，去年底在全國聽覺障礙國語文競賽口語演講組獲得全國第一名。

陳之玄 克紹箕裘要當牙醫師

武陵高中陳之玄，三年前在國中會考「滿分」，大學學測也滿級分，她的父親是牙醫師，將報名台大或陽明大學的牙醫系；武陵高中另一名滿級分的徐紹鈞說，雖然喜歡體育，但考量未來職業發展仍決定報名牙醫系。

桃園高中吳杰恩、劉姿伶並列校內榜首，都考七十三級分，劉姿伶的校內排名是一％，有機會申請醫學系，但她以台大藥學系為第一志願；吳杰恩高二曾在桃園市國語字音字形比賽拿到第二名，希望考取台大地理系。

市立南崁高中的蕭宏峻是校內最高分、七十二級分，他三年前原本能錄取桃園高中，但他決定就近就學，把省下的通勤時間用來讀書，這次可望以繁星推薦錄取國立成功大學醫學系；他說，從小體弱多病，到加拿大遊學住院五天的醫療費高達兩百萬新台幣，他決心當醫師，照顧自己跟民眾的健康。

另外，桃園高中的黃美慈，每天念書到深夜，還直接趴在桌上睡覺，造成腰臀部肌腱嚴重拉傷，學測當天痛到無法起身而勉強應考；校長林煥周說，她考六十六級分，雖然沒有達到她理想的目標，但堅持到最後一秒的精神令人感動。

平鎮區復旦高中林峰儀、周晏華都是滿級分，他們希望從事會計師、司法官或律師，林峰儀國小、國中曾兩度贏得奧林匹亞數學競賽的金牌，他希望發揮數學專長鑽研經濟或會計等領域；從小練習豎笛的周晏華表示，她想效法日劇「HERO」主角檢察官久利生公平，從事司法官或律師等工作，捍衛社會正義。

胡為濬 成績單送到爺爺靈前

復旦高中胡為濬的學測六十二級分，有機會錄取清大或交大，有布農族血統的他說，疼愛他的爺爺因肺癌在二月五日過世，生前仍掛心他的學測成績，他要將成績單影印本送到爺爺靈前，「希望爺爺能帶著美好的心情、沒有遺憾地離開人世」。

私立新興高中菁英班方瑋婕拿下滿級分，她在國中會考時就拿到五個A++的好成績，她捨棄武陵高中選擇直升，三年後再次有滿級分的表現，她受到從醫的伯父影響，以台灣大學牙醫系為第一目標。

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  • 武陵高中滿級分的陳之玄（左）和徐紹鈞（右），打算報名牙醫系。（記者陳昀攝）

    武陵高中滿級分的陳之玄（左）和徐紹鈞（右），打算報名牙醫系。（記者陳昀攝）

  • 中大壢中聽障生陳家強，社會科考出十四級分，總級分五十七級分，未來希望成為外交官推銷台灣。（記者李容萍攝）

    中大壢中聽障生陳家強，社會科考出十四級分，總級分五十七級分，未來希望成為外交官推銷台灣。（記者李容萍攝）

  • 復旦高中胡為濬的學測六十二級分，有機會錄取清大或交大，他要將成績單影印本送到爺爺靈前。（記者周敏鴻攝）

    復旦高中胡為濬的學測六十二級分，有機會錄取清大或交大，他要將成績單影印本送到爺爺靈前。（記者周敏鴻攝）

  • 新興高中十三人超過七十級分，七十二級分張宇祥（前排右一）想拚台大法律系，滿級分方瑋婕（前排右三），立志拚台大牙醫。（記者鄭淑婷攝）

    新興高中十三人超過七十級分，七十二級分張宇祥（前排右一）想拚台大法律系，滿級分方瑋婕（前排右三），立志拚台大牙醫。（記者鄭淑婷攝）

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